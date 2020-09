Gegen den Straßen-Kollaps: Bürgerwerkstatt in Birkenwerder zum interkommunalen Verkehrskonzept

Birkenwerder

Um eine zukunftsfähige Verkehrsentwicklung und einen Beitrag zur Einsparung von CO2-Emissionen zu gewährleisten, haben die Gemeinden Glienicke/Nordbahn, Mühlenbecker Land, Hohen Neuendorf und Birkenwerder im Jahr 2019 beschlossen, ein gemeinsames interkommunales Verkehrskonzept „Niederbarnimer Fließlandschaft“ zu erarbeiten. Dazu finden derzeit in allen vier Gemeinden Bürgerwerkstätten statt, so auch in Birkenwerder am Montag, den 14. September. Ziel der Veranstaltung war es, dass sich die Bürger über die Erstellung und erste Zwischenergebnisse des interkommunalen Verkehrskonzepts informieren sowie den beauftragten Ingenieurbüros Hinweise zu Problemen und Verbesserungen im Bereich Verkehr und Mobilität geben. Die Bürgerwerkstätten sind jedoch nur ein Baustein der Bürgerbeteiligung. Zusätzlich gibt es Hausbefragungen, bei denen es jüngst zu großen Problemen bei der Postzustellung kam, sowie Onlinebefragungen.

Zunehmender Verkehr an der Grenze zu Berlin

Mit dem Verkehrskonzept wollen die vier S-Bahn-Gemeinden zusammen mit den Berliner Bezirken Reinickendorf und Pankow dem zunehmenden Verkehr im Grenzgebiet zwischen Oberhavel und Berlin begegnen. Das Konzept soll unter anderem Themen wie Pendler- und Durchgangsverkehr, Radverkehr/Radschnellwege, Park-&-Ride-Möglichkeiten sowie Anreize zum Umstieg auf die Bahn und Carsharing untersuchen. Ziel ist ein Maßnahmenkatalog mit sowohl überbergreifenden als auch individuellen Schwerpunkten und Lösungsansätzen. Dazu werden sowohl die Verkehrsverbindungen und Wege innerhalb der Orte betrachtet, als auch die Verbindungen zwischen den Orten. Einwohnerin Petra Seeger merkte beispielsweise an, dass Fußgänger nicht nur als Teilnehmer des ÖPNV betrachtet werden sollten, sondern dass es auch Individualverkehr zu Fuß zwischen Birkenwerder und Hohen Neuendorf gibt. Sie wies außerdem darauf hin, dass es nicht selten zu Konflikten zwischen Fußgängern und dem Radverkehr komme.

Lärmaktionsplan spielt eine wichtige Rolle

Eine wichtige Rolle bei der Erstellung des Verkehrskonzeptes spielt auch der Lärmaktionsplan Stufe 3. Markus Zahn vom Ingenieurbüro Spiekermann GmbH Consulting Enginieers, das den Verkehr innerhalb Birkenwerders unter die Lupe nimmt, erklärte, dass die Lärmwerte für den Lärmaktionsplan nicht gemessen, sondern berechnet werden. „Ziel ist es, die gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Lärm zu minimieren und dadurch Wohn- und Industriestandorte aufzuwerten.“ Das Ergebnis einer Vorprüfung habe für Birkenwerder ergeben, dass es eine Vielzahl von Bereichen gibt, an denen die Lärmbelastung zu hoch ist. Eine Anwohnerin aus der Havelstraße beklagte: „Die gesundheitlichen Aspekte der Lärmbelastung werden immer noch zu häufig belächelt. Dabei muss etwas passieren.“ Eine andere Anwohnerin der gleichen Straße hielt dagegen: „Ich finde es überhaupt nicht zu laut und würde lieber das gute Kopfsteinpflaster behalten.“

Die Bürger nutzten die Möglichkeit, sich bei der Veranstaltung am Montag zu informieren und Fragen zu stellen. Quelle: Wiebke Wollek

Eine Frage, die etliche Teilnehmer der Bürgerwerkstatt umtrieb, bezog sich auf die Wahrscheinlichkeit der Umsetzung des Interkommunalen Verkehrskonzeptes. „Weiß der Landesbetrieb Straßenwesen überhaupt Bescheid, dass hier ein solches Konzept erarbeitet wird oder spucken sie uns später in die Suppe und sagen, das können wir gar nicht umsetzen?“ wollte ein Birkenwerderaner wissen. Ingenieur Max Bohnet vom Büro Gertz Gutsche Rümenapp Stadtentwicklung und Mobilität GbR versprach, dass demnächst ein Termin mit der Behörde vereinbart werden solle. „Wir wollen sie frühzeitig mit ins Boot holen“, sagte Bohnet. „Müssen!“ forderten die Bürger.

Von Wiebke Wollek