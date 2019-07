Birkenwerder Birkenwerder - Gemeinde beschreitet Klageweg Die Gemeindeverwaltung Birkenwerder wehrt sich mit einem Eilantrag gegen ein aus hiesiger Sicht fehlerhaftes Genehmigungsverfahren für neue 380-kV-Stromtrasse am nördlichen Berliner Autobahnring. Die Landesregierung wird für ihre Passivität in dem Fall kritisiert.

An diesen Strommasten an der Autobahntrasse in Birkenwerder entzündet sich der Streit – und Kritik an der Landesregierung. Quelle: Fotos: BI A10-Nord