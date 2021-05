Birkenwerder

Die Gemeinde Birkenwerder hat am 6. Mai den Dichter Christian Morgenstern anlässlich seines 150. Geburtstages geehrt. Der Berliner Autor Roland Lampe las am Abend aus seinem gerade erschienenen Buch über den an Tuberkulose erkrankten Lyriker, der 1905 und 1906 mehrere Monate im Sanatorium in Bad Birkenwerder verbrachte. Sein Aufenthaltsort: die heutige Asklepios-Klinik.

Diese Zeit von Anfang November bis Mitte Juni 1906 waren „wichtige, wenn nicht sogar entscheidende Monate im Leben des Dichters“, stellt Roland Lampe fest. Unter dem Titel „Der Wald verwandelte sich in Traum“ beleuchtet er ganz speziell diese Lebensperiode des Dichters in Birkenwerder. „Hier vollendete er seinen Gedichtband Melancholie und vollzog sich seine Wandlung zum Mystiker“, berichtet Lampe, der im Nachbarort Hohen Neuendorf aufwuchs und heute in Berlin-Wedding lebt. Seine Lesung wurde aus dem Rathaus Birkenwerder live ins Internet übertragen. Begleitet wurde der Autor zur Lesung und Buchpremiere von Sandra Knopke und Saskia Klemm vom Findling-Verlag, der das Buch herausgab. Der Berliner Musiker Meinhard Blum begleitete die Veranstaltung musikalisch. Der Saxophonist setzte bereits zu mehreren Lesungen den musikalischen Kontrapunkt.

Das neue Wandbild im Bahnhofsgebäude. Quelle: Helge Treichel

Bürgermeister Stephan Zimniok hatte zuvor gemeinsam mit dem Arzt Ekkehart Weber ein Wandbild im Bahnhofsgebäude in Birkenwerder besichtigt. Hintergrund: Ein Huhn, das durch die Bahnhofshalle stolziert, hatte Christian Morgenstern bei seinen Klinikaufenthalt zu einem Gedicht inspiriert – „Das Huhn“. Beides ist nun an der Wand verewigt – auf Vorschlag des Mediziners. Der hat auch einen Flyer gestaltet, mit dem die Asklepios-Klinik selbst auf den Bezug Morgensterns zu Birkenwerder hinweist. In der gegenwärtigen Asklepios-Klinik erinnern zusätzlich zu einer Gedenktafel die Namen der Betriebskita und der Cafeteria an Christian Morgenstern.

Von Helge Treichel