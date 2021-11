Gemeindevertretung Birkenwerder beschließt Lüftungsanlage für die Pestalozzi-Grundschule

Birkenwerder

Die Gemeindevertretung Birkenwerder hat auf Antrag des Bürgermeisters in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig den Einbau einer Lüftungsanlage in die Pestalozzi Grundschule beschlossen. Die dafür erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von rund 100 000 Euro sollen für die Jahre 2021 und 2022 bereitgestellt werden, 60 000 Euro bereits dieses Jahr.

Innerhalb der Verwaltung und der Schulleitung bestehe schon seit einigen Jahren der Wunsch, eine Lüftung mit Kühlung im Schulgebäude zu errichten, heißt es in der Beschlussbegründung. Damit sollten vor allem die Klassenzimmer im südöstlichen Teil des Schulgebäudes gekühlt werden. Dies sei bisher „an den nicht unerheblichen Kosten“ gescheitert.

Kosten von einer halben Million Euro veranschlagt

Aufgrund des am Anfang Juni 2021 aufgelegten Bundesförderungsprogramms für Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen habe die Verwaltung vorsorglich einen Antrag auf Förderung über die höchstmögliche Summe der anrechenbaren, förderfähigen Kosten in Höhe von 500 000 Euro gestellt. Dieser Antrag sei mit Bescheid vom 3. September 2021 genehmigt worden. Die Zuwendungssumme betrage 400 000 Euro (Förderquote von 80 Prozent).

„Somit könnten zwei Probleme auf einmal gelöst werden“, heißt es in der Begründung: „Die entsprechenden Klassenräume könnten gekühlt und die Virenlast verringert werden.“

Klimaschutzmanager verweist auf Wärmerückgewinnung

In enger Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanager Stefan Golla würden klimaschonende Aspekte bereits während der Planung berücksichtigt. In seiner Stellungnahme hebt er beispielsweise die Wärmerückgewinnung hervor. Bei einem Wirkungsgrad von 80 Prozent ließe sich so auch im Winter für frische Luft sorgen, ohne die Heizungsanlage bis an ihre Grenzen zu belasten.

Im September 2022 muss alles fertig sein

Erst während der Planung könne allerdings in Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde und dem Klimaschutzmanager festgelegt werden, ob es sich bei den Lüftungen um dezentrale Einzelanlagen für jeden Klassenraum oder eine zentrale Lüftungsanlage handeln wird. Aus diesem Grund sei auch noch nicht absehbar, ob die insgesamt angesetzten Kosten in Höhe von 500 000 Euro komplett benötigt werden. Gemäß Fördermittelbescheid müsse die Maßnahme bereits am 6. September 2022 abgeschlossen sein. Vorbereitung und Planung müssten deshalb vor dem Inkrafttreten des Haushaltes 2022 begonnen werden, weshalb für 2021 bereits außerplanmäßige Ausgaben erforderlich seien.

Von Helge Treichel