Birkenwerder

Protzen ist nicht die Sache von Bernhard Potschka. Die Zeugen großer Popularität verbirgt er hinter einer Studio-Tür. Sie führt ins WC, wo zahlreiche seiner Goldenen Schallplatten hängen. „Das ist vergangen“, meint der Gitarrist. Acht Jahre lang von 1977 bis 1985 bestimmten die Nina-Hagen-Band und Spliff sein Leben. Auch wenn er heute ein in der Szene gefragter Flamenco-Gitarrist und Weltmusik-Produzent ist, lässt der 67-Jährige noch einmal die alte Zeit Revue passieren.

„Mit Spliff und der Nina-Hagen-Band zu spielen, das war schon der Oberhammer“, erinnert er sich noch freudig. Mitglieder fortschrittlicher Rockbands wie Foreigner, Police und Saga hätten zu ihren Fans gehört, sagt Potschka und erzählt, wie beim Rockpalast in den Dortmunder Westfalenhallen der Saga-Gitarrist, Ian Crichton, auf Knien zu ihnen gerutscht kam: „Er hat uns angebetet.“

Album 85555 mehr als ein Jahr in den Charts

Bernhard "Potsch" Potschka auf der Terrasse seines Hauses im Gespräch. Quelle: Matthias Busse

Ihr Anfang 1982 veröffentlichtes Album „85555“ hielt sich 56 Wochen in den deutschen Charts, davon drei Wochen auf Platz eins. Titel wie Deja Vu, Heut‘ Nacht und natürlich Carbonara begleiteten die 1980er-Jahre mit ihren markanten Keyboard- und Elektrodrum-Sounds.

„Herzlichen Glückwunsch! war eine Gitarrenplatte“, ist Potschka vom nächsten Album überzeugt. Der namensgebende Titel und „Das Blech“ gehörten fortan ebenfalls auf jede Tanzfläche. Dass Spliff mit ihren deutschen Texten, frischen Klängen und tanzbaren Titeln zu den Wegbereitern der Neuen Deutschen Welle gehört haben, davon will Potschka nichts wissen: „Da haben wir gar nicht reingepasst. Dazu waren wir eine zu ernste Band. Neue deutsche Welle war schlimm.“ Die Band Nena, deren Platte „Fragezeichen“ Spliff 1984 produzierte, rechnet er ebenfalls nicht dazu: „Neue Deutsche Welle, das waren Eintagsfliegen.“

Potschka stellte die Nina Hagen Band zusammen

Hinter Bernhard Potschka, der auch Potsch Potschka genannt wird, lagen da schon viele Jahre Tournee-Erfahrung. Zuerst mit seiner Jugendband in Würzburg und danach mit Lokomotive Kreuzberg, die neben Ton Steine Scherben zu den bekanntesten linken Politrockbands in West- und Ostdeutschland zählte. „Wir waren wesentlich publikumsstärker als die Skorpiens“, lacht er.

Bernhard "Potsch" Potschka spielt Flamenco auf seiner spanischen Gitarre vom Instrumentenbauer Gerundino. Quelle: Matthias Busse

Sie wurden aber von Radio- und TV-Sendern boykottiert, da sie als „Kommunisten“ galten. Weil sich so keine Schallplatten verkaufen ließen, löste sich die Band 1977 auf. Da hatte Potsch durch seine Kontakte in die Ost-Szene bereits die frisch aus der DDR übersiedelte Nina Hagen getroffen: „Sie hat mir den Song ‚Naturträne‘ vorgesungen. Da wusste ich, das ist die neue Sängerin für meine Band.“

Potschka holte die Lok-Mitstreiter Herwig Mitteregger (Drums) und Manfred Praeker (Bass) dazu, sowie Reinhold Heil (Keyboard). Während der Tournee für das international gefeierte Album „ Nina Hagen Band“ trafen sie Frank Zappa. „Er war Hardcore-Fan von uns“, erinnert sich Potschka an die Begegnung mit der amerikanischen Gitarrenlegende in München März 1979, „er wollte im Herbst eine USA-Tournee für uns organisieren. Das wäre der Oberknaller gewesen und hätte unsere Karriere weltweit steil nach oben gebracht.“

Aus Nina Hagen Band wurde Spliff

Dazu kam es aber nicht mehr. Bereits das zweite, ebenfalls mit Gold ausgezeichnete Album „Unbehagen“ spielten die Musiker getrennt von der Sängerin ein, die nun die Hälfte aller Einnahmen verlangt habe. Das widersprach dem Verständnis der vier übrigen Basisdemokraten, die fortan ohne Frontfrau als Spliff die Charts stürmten. Sie füllten mit ihrer „Radio-Show“ die Berliner Waldbühne mit 24 000 Zuschauern. Auch den legendären Londoner Marquee Club im Jahr 1981. „Die sind auf uns abgefahren wie Sau“, ist er noch heute davon begeistert und auch von der Wahl zum besten Live-Act Europas daraufhin: „Für uns war das eine große Ehre als sogenannte Krautrocker.“

Der Westdeutsche Rundfunk und das Nachrichtenmagazin Spiegel brachten 2012 eine CD-Sammlung mit den besten Rockpalast-Auftritten heraus. „Wir sind die einzigen, die zwei CDs haben – also Spliff und Nina Hagen Band“, betont Potschka. Da wohnte Potschka bereits vier Jahre in Birkenwerder und hatte bewegte Zeiten hinter sich. Nach der Spliff-Auflösung 1985 lebte er auf einer spanischen Finca inmitten von Korkeichenwäldern und kam mit Roma-Musikern in Kontakt: „Die sind ausgerastet, weil sie so jemanden wie mich an der elektrischen Gitarre zuvor nicht kannten.“

Bernhard "Potsch" Potschka wohnt seit 2008 in Birkenwerder. Quelle: Matthias Busse

Das gegenseitige Interesse an der Musik des anderen erlaubte es Potschka, sich den Flamenco von den Gitanes abzugucken. Als ihn seine damalige Frau 1990 sitzen ließ, war er „am Boden zerstört“: „Ich war auf einmal alleinerziehender Vater einer siebenjährigen Tochter. Das gab es damals noch wenig.“ 1996 hat er auf der Scheibe „The Journey“ seine Trennung verarbeitet: „Das war eine meditative therapeutische Platte mit klassischen Wurzeln.“ Damit wurde er sogar für den Grammy in der Sparte Weltmusik nominiert.

Spliff-Titel neu eingespielt

Bernhard "Potsch" Potschka (l.) zusammen mit Frank Müller-Brys als Gitarra Pura beim Kunstfest in Hohen Neuendorf. Quelle: Matthias Busse

Aktuell wechselt er zwischen den härteren Klängen seiner Potsch Potschka Band und dem Gitarrenduo Gitarra Pura, das feurig-perlende Flamenco-Music spielt. Ob ihm Spliff fehlt? „Ich würde schon gern mal wieder vor so vielen Leuten spielen, aber das ergibt sich derzeit nicht. Ich genieße es, wenn ich mit meinem Duo vor 60 Gästen hocke und die schmelzen dahin.“ Die alte Zeit lässt ihn dennoch nicht los. 2017 hat er bekannte Spliff-Titel ohne Keyboards neu eingespielt und außerdem steht er mit den noch lebenden Bandkollegen Mitteregger und Heil weiter in Kontakt. Nach der Rockpalast-Neuveröffentlichung habe ihm Herweg Mitteregger über die Musik der Nina Hagen Band geschrieben: „Ich wusste gar nicht, dass wir so gut waren.“

Von Matthias Busse