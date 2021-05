Birkenwerder

Ein fächerübergreifendes Projekt zum Thema „Migration“ war die Grundlage für ein Podcast-Projekt der Klasse 6d der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder. In drei- bis fünf-minütigen Podcasts werden dabei aktive Nazi-Gegner wie Hans Scholl, Sophie Scholl, Fritz Kolbe, Irena Sendler und Janosz Korczak porträtiert. Dabei spulen die Kinder nicht einfach nur wichtige Lebensdaten ab, sondern beschreiben auch die Lebensverhältnisse und erklären auch mit persönlichen Worten, was sie an der jeweiligen Person besonders beeindruckt hat – zum Beispiel Dinge zu hinterfragen, für eigene Überzeugungen sogar mit dem Leben einzustehen oder durch eigene und zum Teil schreckliche Erfahrungen den Wandel vom Mitläufer zum Gegner des Nazi-Regimes vollzogen zu haben.

Unterrichtsmaterialien zum Projekt „Wie wird man Widerstandskämpfer?“. Quelle: Gemeinde Birkenwerder

Ausgangspunkt war eine spannende Lektüre: Lehrerin Friederike Schumann las Anfang des Jahres mit ihrer Klasse das Buch „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Judith Kerr. Der 1971 im Englischen erschienene Roman behandelt altersgerecht die Zeit des Nationalsozialismus und vor allem das Thema Flucht. Bereits seit mehren Jahren habe sie dieses Buch zum Behandeln einer „Ganzschrift“ im Unterricht ausgewählt, weil das Interesse an der NS-Zeit bereits im Grundschulalter recht groß sei, es aber nur wenige Gelegenheiten gebe, Im Unterricht näher darauf einzugehen. Die Kinder hätten zwar eine gewisse Vorstellung von dieser geschichtlichen Periode, aber auch viel Halbwissen. „Inzwischen haben wir sehr gute Erfahrungen mit diesem Buch gemacht, um die Kinder an das Thema heranzuführen“, sagt Friederike Schumann, die seit knapp zehn Jahren in Birkenwerder unterrichtet.

Ganz automatisch hätten die Elf- bis Zwölfjährigen in diesem Zusammenhang Fragen gestellt: „Warum hat niemand Hitler aufgehalten?“ und „Warum gab es niemanden, der etwas dagegen gemacht hat?“ Um Antworten darauf zu finden, ließ die Lehrerin für Deutsch, Sachkunde, LER und WAT die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler selbständig zu Widerstandkämpfern während der NS-Zeit recherchieren. Da dies im Distanzunterricht im Februar stattfand, sollten sie ihre Ergebnisse als kurze Audiodateien präsentieren, berichtet sie. Das gegenseitige Vorspielen habe nicht zuletzt auch einen sozialen Aspekt gehabt.

Friederike Schumann, Lehrerin an der Pestalozzi Grundschule Birkenwerder. Quelle: privat

Die Schülerinnen und Schüler fanden das Projekt spannend, bilanziert Friederike Schumann. Das Audioformat sei neu und gleichzeitig entspannend, da die jungen Autoren für sich und in Ruhe so lange aufnehmen konnten, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden gewesen seien.

Sechs der insgesamt 21 von den Grundschülern erstellten Podcast können nun im Internet angehört werden. Auch diese Idee sei von den Kindern selbst gekommen. „Das waren so tolle Menschen, die dürfen nie vergessen werden, eigentlich müssten viel mehr Menschen von ihnen erfahren“, hatte eine Schülerin zum Abschluss des Projektes festgestellt und gefragt: „Können wir die Dateien nicht auf Spotify hochladen?“ Auf Spotify sind die Podcasts nicht gelandet, dafür auf der Webseite der Gemeinde Birkenwerder. Die Mitarbeiter der Verwaltung hätten sich sehr über ihre diesbezügliche Anfrage gefreut, sagt Friederike Schumann. Die Podcasts seien eine Premiere auf der Gemeindeseite – zeitlich und thematisch passend zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai.

Es wurden nicht alle der 21 Podcasts veröffentlicht, weil einerseits nicht alle Urheber damit einverstanden waren und andererseits keine Personen doppelt porträtiert werden sollten. Außerdem habe sie geschaut, ob die einzelnen Vorträge vollständig und detailliert genug sind, so die Klassenlehrerin. Das Porträt eines etwas unbekannteren Widerstandskämpfers sei übrigens ebenfalls zu hören: Eine Schülerin recherchierte eigenständig zu ihrem Ur-Großonkel Bruno Rüffer. Dabei zitiert Helene Rüffer unter anderem aus dem Abschiedsbrief des Bruders ihres Uropas. Und sie zeigt sich stolz, mit so einem Menschen verwandt zu sein.

Die Lehrerin Friederike Schumann zieht ein durchweg positives Fazit: „Das Projekt war total super und es sind so tolle Ergebnisse entstanden“. Zudem lasse diese Arbeit die Kinder „ihre Selbstwirksamkeit spüren“. Es sei ein Produkt mit Mehrwert entstanden, bei dem die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler etwas lernen konnten und das zudem noch die Zuhörer inspirieren könne. So wird Janosz Korczak beispielsweise im Podcast als „ganz unbeschreiblich besonderer Mensch“ beschrieben.

Link zu den Podcasts:

Hier klicken: Podcasts unter dem Artikel der Gemeinde

Von Helge Treichel