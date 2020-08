Gesund und trotzdem lecker: Zu Gast bei den Köchen der Kita Birkenpilz

Birkenwerder

Hier lernen schon die Kleinsten, wie man sich gesund ernährt. In der Kita Birkenpilz werden alle Mahlzeiten täglich frisch zubereitet. Wenn etwas nicht geschmeckt hat, sagen die Kinder es direkt einem der beiden Köche Andreas Meinel und Kai Klingenberg. „Es ist schön, wenn die Kinder zu uns kommen und natürlich freuen wir uns, wenn es ihnen geschmeckt hat“, sagt Andreas Meinel.

Feedback von den Kindern

Wenn Obst und Gemüse ansprechend serviert und kombiniert werden, dann wird es auch gerne gegessen, so die Erfahrung. Mit der Sommertour will Uwe Feiler zum einen für die Aktionswoche für mehr Lebensmittelwertschätzung Ende September werben, zum anderen aber auch Ideen aus den einzelnen Kommunen sammeln und weitergeben. „Man muss ja nicht das Rad neu erfinden“, erklärt Feiler. So zeigte er sich bereits am ersten Tag ganz begeistert von den verschiedenen Projekten in Oberhavel. Als Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär will er eine Entwicklung voranbringen, die Kinder schon früh an gesunde Ernährung und die Wertschätzung von Lebensmitteln heranführt – wie es auch in der Kita Birkenpilz der Fall ist. Projekte in Kitas und Schulen sollen stärker gefördert werden. Doch dafür werden nicht nur die finanziellen Mittel, sondern auch ehrenamtliche Unterstützung gebraucht. Uwe Feiler versprach, dieses Thema in der nächsten Zeit auch mit Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher zu besprechen.

Anzeige

Zu viel wird weggeworfen

„Es wandert einfach zu viel gutes Essen in die Tonne“, bedauert Feiler. „Wir müssen mehr darauf achten, dass nicht zu viel weggeschmissen wird.“ Wichtig sei außerdem, auf regionale Produkte zu setzen. Darauf achten auch die Köche der Kita Birkenpilz. Dass sich Uwe Feiler zum Besuch ankündigt, hat die Kitaleiterin Elke Will sehr gefreut. „Wir haben derzeit 165 Kinder bei uns, und sie freuen sich über das frische Essen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Frische Mahlzeiten in den Kitas

Auch Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB-BiF) war froh, dass Birkenwerder Teil der Sommertour sein sollte. „Es ist schön, dass die Kinder in allen Kitas des Ortes täglich leckere und frische Mahlzeiten bekommen. Diesen Standard möchten wir natürlich auch für unsere neue Kita, die an der Geschwister-Scholl-Straße entsteht, aufrecht erhalten.“ Doch eine voll ausgestattete Küche und die Beschäftigung von entsprechendem Fachpersonal ist nicht günstig, weswegen die Gemeinde alle Möglichkeiten der Förderung ausschöpfen will – zum Wohl der Kinder. Zu den Gästen des Besuchs in der Kita gehörten außerdem Andrea Dorfmeister sowie Katrin Gehring. Auch sie waren überzeugt von der Qualität der angebotenen Speisen. Wer wollte, durfte eine Kostprobe vom Gemüse, Brot und Dips nehmen.

Von Wiebke Wollek