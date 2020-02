Hilferuf des Seniorenbeirats

Birkenwerder

Dietmar von Prondzinsky wurd in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung offiziell verabschiedet. Fast elf Jahre lang fungierte er als Vorsitzender des Seniorenbeirates Birkenwerder. Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF) bedankte sich mit Blumen und einer kleinen Aufmerksamkeit.

Der Vorsitzende und Beiratsmitglied Ralf Heymann waren einhellig abberufen worden. Der 87-Jährige legte seine Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nieder. Seit 27 Jahren hatte er sich ehrenamtlich für den Seniorenbeirat engagiert. Jetzt wolle er kürzer treten, so Heymann.

Dietmar von Prondzinsky zog ganz bewusst einen Schlussstrich. Über die Gründe wollte er sich nicht näher äußern. Er habe seinen Beitrag geleistet, so der 64-Jährige, der sich seinerseits vor versammelter Runde für die „unkomplizierte Zusammenarbeit“ mit der Gemeindeverwaltung bedankte.

Sein Ausscheiden hinterlasse jedoch eine große Lücke und mache die Gruppe der aktiven Mitglieder „noch kleiner als sie ohnehin schon ist“, bedauern die kommissarische Beiratsvorsitzende Petra Seeger und Mitglied Ingrid Binder in einem „ Hilferuf“ des Seniorenbeirates. „Wir wollen zwar zunächst weitermachen, brauchen jedoch dringend Unterstützung“, schreiben sie. Sie verwiesen darauf, dass neben Ralf Heymann noch zwei weitere Mitglieder das Gremium verlassen müssen, ebenfalls durch das hohe Alter und in einem Fall durch den Wechsel der Arbeitsstelle. „Dies ist ein dringender Aufruf an die Bürger von Birkenwerder, bei uns mitzuarbeiten“, heißt es. Wer mithelfen wolle, das Leben der älteren Menschen schöner zu machen, Vereinsamung entgegenzuwirken und das Miteinander von Jung und Alt zu fördern, der sei im Seniorenbeirat richtig und herzlich willkommen. Treffen seien an jedem dritten Montag im Monat ab 14 Uhr im kleinen Rathaussaal.

Von Helge Treichel