Birkenwerder

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in der Asklepios-Klinik in Birkenwerder ist eine Impfpraxis eingerichtet worden. Der Landkreis hatte kurzfristig am 21. Juni 1014 Covid-19-Impfdosen des Herstellers Biontech/Pfizer geliefert. Milena Müller, die seit Mai als Trainee für die Geschäftsführung tätig ist, übernahm die Aufgabe, die Online-Terminvergabe zu organisieren. Die Bilanz der ersten Tage ist beachtlich: Innerhalb einer Woche waren mehr als 400 Termine vergeben worden, inzwischen seien es rund 840, sagt die 26-Jährige, die aus Frankfurt am Main zugezogen ist. Rund 130 Termine seien noch frei, 60 zusätzliche seien möglich, wenn alle vergeben sind. Als besonderen Service vergibt die Asklepios-Klinik parallel auch gleich die Zweitimpfungstermine – exakt sechs Wochen später zur gleichen Uhrzeit. „Stand Freitagabend sind 270 Personen bereits geimpft“, sagt Milena Müller stolz.

Das Impfangebot richtet sich allerdings nicht nur an Personen, die noch gänzlich ungeimpft sind, sondern auch an Erstgeimpfte, die noch auf ihre Zweitimpfung warten, erläutert Guido Lenz, Asklepios-Regionalgeschäftsführer Nord-Ost. Der Anteil der bloßen Zweitimpfungen liege aktuell bei etwa 30 Prozent, sagt er. Der größere Teil von 70 Prozent müsse dementsprechend doppelt geimpft werden. Das bedeutet, dass noch einmal eine Lieferung von mindestens 1000 Impfdosen erwartet werde.

Dr. Sven Sommer Asklepios-Klinik in Birkenwerder informiert Impfwillige ausführlich zu den möglichen Begleiterscheinungen der Impfung. Quelle: Helge Treichel

Wichtig ist dem Asklepios-Geschäftsführer auch, dass für Sonnabend, 10. Juli, Wochenendtermine angeboten werden können. Falls alle Termine vergeben sind, werde eine Warteliste eingerichtet, ebenfalls natürlich über das Online-Portal.

Alle erforderlichen Informationen erhalten die Impfwilligen mit jener Mail, mit der auch die beiden Impftermine bestätigt werden. Enthalten seien die zum Impfstoff zugehörigen Infoblätter, ein auszufüllender Anamnesebogen sowie die ebenfalls auszufüllende Einwilligungserklärung. Hinzu kommen die Hinweise, welche weiteren Dinge zum Impftermin mitzubringen sind: der Impfausweis, der Personalausweis und natürlich auch die Versicherungskarte der jeweiligen Krankenkasse. „Und wir stellen ein digitales Impfzertifikat aus“, erläutert Milena Müller. Während sie die Mediaplattform betreut, zeichnet ihre Kollegin Bernadett Strecker für die Organisation vor Ort in der Impfpraxis verantwortlich.

Wenn alles besprochen ist und alle Formalien erfüllt sind, setzt der Arzt die Spritze an. Quelle: Helge Treichel

Für die Reservierung eines Impftermins stehen den Interessenten unterschiedliche Wege zur Verfügung. Einerseits gelange sie mit ihrem Smatphone auf die Registrierungsseite mit dem abgebildeten QR-Code. Die zweite Zugangsmöglichkeit bestehe über die Homepage des MVZ der Asklepios-Klinik in Birkenwerder (https://www.asklepios.com/mvz-birkenwerder/). Gleich auf der Startseite muss der Button „Impftermin vereinbaren“ ausgewählt werden. Eine Telefonnummer stehe nicht zur Verfügung, da dies einen erheblichen personellen Mehraufwand bedeutet hätte, sagt Guido Lenz.

Von Helge Treichel