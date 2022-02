Birkenwerder

Ein am 6. Januar in Birkenwerder gestohlener Jeep Grand Cherokee ist am Dienstag (22. Februar) gegen 19.30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle im polnischen Warschau festgestellt worden.

„Der Jeep, der zudem mit polnischen Kennzeichen versehen war, wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt“, berichtete Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Der Fahrer des Jeep wurde festgenommen. Der rechtmäßige Eigentümer wurde von der Polizei informiert.

Von MAZonline