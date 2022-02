In Birkenwerder zählt die Stimme der Jugend nun mit

Birkenwerder

Die Birkenpreis-Jury bekommt Unterstützung. Der Preis, der von der Gemeinde Birkenwerder für besonderen Einsatz beispielsweise im ehrenamtlichen Bereich verliehen wird, soll künftig auch die Stimme der Jugend berücksichtigen. Bei ihrer Sitzung am Dienstagabend beschloss die Gemeindevertretung, dass der Kinder- und Jugendbeirat ein stimmberechtigtes Mitglied in die Jury entsenden soll. Natürlich habe ein Neunjähriger vielleicht eine andere Sichtweise wie der 65-Jährige, so Bürgermeister Stefan Zimniok. „Aber genau darum geht es ja auch“, begrüßte er den Beschluss der Abgeordneten.

Mehr Abstimmungsbedarf

Von der Tagesordnung genommen wurde hingegen der Grünordnungsplan. Hier gebe es noch weiteren Abstimmungsbedarf in den Ausschüssen. Und auch in einem anderen Tagesordnungspunkt des Abends spielte das „Grün“ Birkenwerders eine Rolle. Die SPD-Fraktion hatte einen Hinweis des Umweltbeirates aufgegriffen. Dessen Mitgliedern war aufgefallen, dass die Zahl der sogenannten Schottergärten langsam aber stetig zunimmt. Und zwar gestalterisch nicht im Sinne herkömmlicher Steingärten mit Bewuchs angelegt, sondern verdichteter grauer Schotter, der Bewuchs nahezu völlig verhindert und auch als Versiegelung betrachtet werden kann. Dies, so stand es im Antrag der SPD, solle verboten werden. Nach einer teils hitzig geführten Diskussion wurde über diesen Punkt nicht abgestimmt, es soll eine milder formulierte Variante erarbeitet werden. Denn, so der Hinweis von Verwaltungschef Zimniok, die Bauordnung des Landes Brandenburg regele dies bereits. Dort heißt es, dass die abgedichtete Versiegelung nicht bebauter Flächen unzulässig sei.

Erinnert wurde zudem noch an die am 1. März 2022 beginnenden Bauarbeiten an der Brücke in der Fichteallee. Hier wird die Fahrbahn an den Rampen erneuert, vier Wochen lang können – so kein Wintereinbruch die Arbeiten unterbricht – Kraftfahrzeuge nicht passieren.

Besserung in Sicht

Zudem gab es noch weitere gute Nachrichten zu verkünden. In den Kitas Rumpelstilzchen und Festung Krümelstein, die in der näheren Vergangenheit Corona-bedingt an manchen Tagen schließen mussten, zeichne sich eine Entspannung bei der Personalsituation ab. Zwar gebe es noch eingeschränkte Öffnungszeiten etwa in der Festung Krümelstein. „Aber wir werden den Betrieb hochfahren, sowie es möglich ist und dann auch sofort eine Wasserstandsmeldung an die Eltern herausgeben“, versprach der Bürgermeister. Um Kita Nummer drei ging es dann im nichtöffentlichen Teil. Der Birkenpilz braucht neue Küchengeräte, was auch die Gemeindevertreter so sahen und die Ausschreibung auf den Weg brachten. Im Herbst, vielleicht bereits schon im Spätsommer, kann mit den modernen Geräten gerechnet werden.

Bus fährt früher

Nachgebessert, informierte Stefan Zimniok schließlich noch, wurde auch bei der neuen Buslinie 822, die ab dem Waldfriedhof startet. Damit die Schüler und Schülerinnen rechtzeitig zum Schulbeginn mit dem Bus an den Schulen eintreffen, wurden die Fahrzeiten um zehn Minuten vorgezogen. Der für die Kinder und Jugendlichen wichtige Transport startet nun bereits um 7.30 Uhr, was ausreichend Zeit biete, pünktlich im Klassenraum zu sein.

Von Björn Bethe