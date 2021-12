Birkenwerder

Der Vorschlag kam aus dem Rathaus, die Anregung aus der evangelischen Kirchengemeinde von Birkenwerder: In Birkenwerder erhalten in diesem Jahr Heilgard und Bruno Koenig den Ehrenamtspreis des Landkreises Oberhavel. Übergeben wurden die Urkunden am vergangenen Freitag von Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF). Die Ehrung im Kreistag war coronabedingt abgesagt worden.

Engagiert als „Kinder der Kirche“

Die Koenigs sind seit Jahrzehnten ehrenamtlich im Ort unterwegs. Die Eheleute sind Kinder der Kirche und so war diese auch fast immer Nutznießer der vielseitigen Aktivitäten, heißt es im Antragsschreiben des Bürgermeisters.

Bruno und Heilgard Koenig kümmern sich seit Jahren um die Kirche in Birkenwerder. Quelle: Jeannette Hix/Enrico Kugler

Seit vielen Jahren kümmern sie sich um das Kirchengebäude in Birkenwerder. Einige Schmuckelemente für die Kirche hat das Ehepaar selbst besorgt, ein Beispiel ist der imposante große Kronleuchter.

Fünf verschiedene Pfarrer erlebt

Bruno Koenig war anfangs im Kirchenbeirat, später war er dann viele Jahre im Gemeindekirchenrat aktiv tätig. „Fünf Dienstzeiten der örtlichen Pfarrer hat er schon miterlebt“, schreibt der Bürgermeister. Die Kirchenuhr sei fast 35 Jahre lang sein Lieblingsobjekt gewesen. Dank seiner Pflege zeigt sie seit Jahrzehnten die genaue Uhrzeit. Bis zuletzt hat er die Uhr bei jeder Zeitumstellung manuell umgestellt. Bis 1992 hat er in Vorbereitung der Gottesdienste alle zwei Stunden den Ofen mit Kohlen befeuert und so die Kälte aus dem Kirchengebäude verbannt.

Kirchenchor, Lesungen, Handarbeitskreis

Heilgard Koenig singt seit Jahrzehnten im Kirchenchor und engagiert sich bis heute in vielen Bereichen der Kirche ehrenamtlich. Sie unterstützt bei den Sommerabendenden an der Scheune das Serviceteam, übernimmt in Gottesdiensten Lesungen und hat viele Jahre im Team des Handarbeitskreises, einem Angebot für Kinder, gearbeitet.

Der Innenraum der Kirche Birkenwerder mit dem Kronleuchter. Quelle: Jeannette Hix/Enrico Kugler

„Das Ehepaar verteilt den Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Birkenwerder stets pünktlich und zuverlässig und deckt dabei einen großen Verteilerkreis ab“, heißt es in dem Antrag. Beide hätten zudem jahrelang liebevoll den Trödelmarkt in der Gemeinde betreut. Bei den Treffen des Seniorenkreises seien sie ebenfalls fester Bestandteil und auch oft in die Organisation eingebunden.

Geld gesammelt und Musik gemacht

In den 1970er-Jahren habe das Ehepaar regelmäßig in Birkenwerder am Bahnhof und vor dem Rathaus für Brot für die Welt gesammelt. Nebenher habe Bruno Koenig das Musikhandwerk erlernt. Seit mehr als 60 Jahren sei er als Schlagzeuger und in der Band „Cool Tigers“ aktiv. Die Band bringe „bis heute auf unzähligen Veranstaltungen im Ort den Leuten das Thema Rock ’n’ Roll näher“. Bruno Koenig betreibe außerdem noch eine Bienenzucht und habe sich damit auch um den Natur- und Artenschutz verdient gemacht. Die Bienenzucht habe er auch immer gern den Kindern erklärt und das Nahrungsmittel Honig „erlebbar gemacht“.

Die Kirche in Birkenwerder. Quelle: Jeannette Hix/Enrico Kugler

„Für das Ehepaar Koenig ist ehrenamtliches Engagement eine Lebensaufgabe“, so der Bürgermeister. „Werden sie irgendwo gebraucht, sind sie da – im Duo mit doppelter Kraft und doppelten Einsatz.“ In Birkenwerder hätten sich die beiden einen Namen gemacht - über die Ehrenamtsarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde hinaus.

Bürgermeister berichtet aus eigenem Erleben

„So hab ich es selbst erlebt“, berichtet Stephan Zimniok: „Als junger Hausbesitzer in der Nachbarschaft hielt ich so manchen Schwatz mit den beiden. Eines Tages war ich mit Abbrucharbeiten am Haus beschäftigt, als plötzlich der 75-jährige Bruno neben mir stand und fast einen ganzen Tag kräftig mit anpackte. Für mich unglaublich, diese Hilfsbereitschaft.“

Diese und eine Vielzahl ähnlicher Geschichten könne die ganze Gemeinde erzählen. Deshalb halte er als Bürgermeister beide für „überaus würdig“, diesen Preis zu erhalten.

Von Helge Treichel