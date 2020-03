„Joynes Sportsclub“ geht neue Wege: Onlinekurse statt Studiobesuch

Birkenwerder

Seit 22 Jahren betreibt Alexander Schütze den „Joynes Sportsclub“ in Birkenwerder. Doch auch für das etablierte Fitnessstudio ist die aktuelle Sachlage rund um das weiterhin grassierende Corona-Virus eine ungewohnte Situation. „Für uns ist es das erste Mal, das wir unsere Räumlichkeiten schließen mussten“, erklärt der 40-jährige Chef auf MAZ-Nachfrage. Seit 17. März bewegen sich keine Fitnessgeräte mehr in Birkenwerder. Um den laufenden Betrieb dennoch aufrechtzuerhalten, versucht man neue Wege zu gehen.

Für alle Mitglieder: Trainingsvideos auf Onlineplattform abrufbar

Ab sofort bietet der Sportsclub Fitnessprogramme über die sozialen Netzwerke für seine Mitglieder an und das kostenlos. „Da ist für jedermann was dabei. Wir haben von Kinderprogrammen bis hin zu Seniorenkurse alles im Angebot. Die Videos gehen jeweils knapp 30 Minuten“, verrät Alexander Schütze. Über die Internetseite cyberfitness.de können sich alle 1300 Mitglieder des „Joynes Sportsclub“ anmelden. (Kennwort: JOYNESHOME) „Unsere Mitglieder erhalten so den Zugang für Fitnessprogramme für die kommenden drei Monate“, berichtet der 40-Jährige. In weiser Voraussicht wurden diese Programme erstellt, auch wenn Schütze von der Schließung dennoch überrascht war.

Sportgeräte können auch geliehen werden

„Wir haben schon damit gerechnet das wir irgendwann schließen müssen, die Verordnung kam dann aber doch recht abrupt für uns alle und wir mussten schnell Lösungen finden.“ Für die Mitglieder, die in den heimischen vier Händen Übungen machen wollen mit Hanteln oder anderem Equipment, bietet der „Joynes Sportsclub“ zudem einen Verleihservice an. „Nach vorheriger Kontaktaufnahme und einem vereinbarten Abholungstermin, der absolut kontaktlos dann vonstatten geht, können auch jederzeit Geräte kostenlos ausgeliehen werden“, so Alexander Schütze.

Wirtschaftliche Existenz maximal bis Mai gesichert

Allerdings macht sich auch der 40-Jährige Unternehmer Gedanken über die wirtschaftliche Zukunft seines Fitnessstudio. „Noch sind wir in der Lage es zu händeln, aber spätestens ab Mai werde ich auch staatliche Hilfe benötigen, wenn bis dahin kein normaler Betriebsablauf möglich ist.“ Allerdings betont Schütze jedoch die große Hilfsbereitschaft seitens seiner Mitglieder. „Die Solidarität ist großartig. Viele Mitglieder unterstützen uns in dieser schwierigen Lage, das ist toll. und macht uns auch glücklich“

Von Knut Hagedorn