Jugendliche aus Birkenwerder besuchen die Partnergemeinde in Litauen

Birkenwerder

Jugendliche aus Birkenwerder, Reinhard Schlarmann als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees und ein Dolmetscher haben vom 2. bis 7. August mit einem Kleinbus eine Reise in die Partnergemeinde Kalveliai/Sumskas unternommen. In Sumskas wurde die kleine Delegation schon gespannt von den dortigen Jugendlichen erwartet. Bei einem gemeinsamen Abendessen in der Schule von Sumskas und anschließenden Ballspielen wurden erste Kontakte geknüpft. „Erstaunlicherweise klappte die Verständigung über die englische Sprache ganz gut, so dass der Dolmetscher eigentlich nur bei den Gesprächen der Erwachsenen zum Zuge kam“, berichtet Schlarmann.

Während der folgenden Tage standen Besichtigungen der interessanten Wasserburg in Trakai, der verschiedenen Sehenswürdigkeiten in Vilnius, in Medininkai und in Sumskas und Kalveliai auf dem Programm.

„Die neue Schulleiterin in Sumskas stellte uns dankenswerter Weise den Schulbus zur Verfügung, so dass auch mehrere litauische Jugendliche an den Fahrten teilnehmen konnten“, berichtet Reinhard Schlarmann weiter. So sei während des ganzen Besuchs gewährleistet gewesen, dass die Kontakte zwischen den Jugendlichen intensiv gepflegt wurden.

Am Abend des Abschieds wurden dann sogar zwischen mehreren Jugendlichen die Telefonnummern ausgetauscht. Das hat es bei den bisherigen Begegnungen noch nicht gegeben und so besteht die Hoffnung, das die Kontakte auch weiterhin aufrechterhalten werden, zumal schon am 22. August ein fünftägiger Gegenbesuch von vier Jugendlichen aus Sumskas in Birkenwerder ansteht. „Sicherlich gibt es auch dann viel zu erzählen“, so Reinhard Schlarmann.

