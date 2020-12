Jung, talentiert, ehrgeizig: Jamie Gerstenberg will hoch hinaus

Birkenwerder

„ Fußball war schon immer ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Ich lebe meinen Traum“, beschreibt Jamie Gerstenberg ihre Gefühlswelt. Die aus Birkenwerder stammende 18-jährige Torhüterin gehört zum Kader des Frauenfußball-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam. Im Mai feierte die Abiturientin ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga beim Gastspiel in Freiburg.

Jamie Gerstenberg aus Birkenwerder. Quelle: Knut Hagedorn

„Wir haben zwar dort verloren, aber es war ein tolles Gefühl. Genau in diesem Moment wusste ich, dass sich der Aufwand der vorherigen Jahre gelohnt hatte.“ Bereits mit vier Jahren trat die kleine Jamie erstmals gegen den Ball. „Mein Bruder Tim hat auch Fußball gespielt und so war ich immer mit dabei, wenn er gespielt hat“, erinnert sich Gerstenberg, die im Alter von fünf Jahren beim Birkenwerder BC erstmals im Verein spielte. Allerdings agierte Jamie Gerstenberg zunächst als Stürmerin, der Wechsel ins Tor erfolgte erst mit sieben Jahren. „Ich weiß gar nicht mehr warum das so kam, aber die Position als Torhüterin hat mir sofort viel Spaß bereitet und ich bin somit dabei geblieben.“ Und Gerstenberg zeigte recht schnell Talent für die Position zwischen den Pfosten. Mit zwölf wurde Gerstenberg erstmals in die Mädchen-Landesauswahl Brandenburgs berufen, stand zugleich in der Oberhavel Kreisauswahl. „Das war schon immer etwas Besonderes, gerade als einziges Mädchen bei den Jungs sich beweisen zu können“, erinnert sich die 18-Jährige.

Zeit im Sportinternat verändert alles

Durch ihre guten Auftritte bei der Landesauswahl wurde auch Turbine Potsdam aufmerksam auf die talentierte Torhüterin, 2015 erfolgte der Wechsel auf das Potsdamer Sportinternat. „Es war schon zunächst gewöhnungsbedürftig, auf sich allein gestellt zu sein. Aber ich hatte Lust auf was Neues“, erinnert sich Gerstenberg. Die Zeit in Potsdam sollte aber Jamie Gerstenberg prägen. „Man wird im Internat schneller erwachsen und selbstständiger. Das ist ein unbewusster Prozess. Klar vermisst man auch seine Familie und Freunde, manchmal war das schon eine Achterbahn der Gefühle.“

Jamie Gerstenberg (M.) rückte 2018 in den Frauenbereich von Turbine Potsdam auf. Quelle: Verein

Jamie Gerstenberg durchlief alle Jugendmannschaften der Turbinen, im Jahre 2018 erfolgte der Wechsel in den Frauenbereich. „Ab diesem Moment war auch klar, dass es nicht mehr nur ein Hobby ist, sondern schon recht professionell wird.“ Aktuell ist die 18-Jährige Nummer drei beim Bundesligisten, Spielpraxis erhält die Torhüterin in der 2. Bundesliga beim zweiten Team der Turbine-Frauen. Auch beim Deutschen Fußball-Bund ist Gerstenberg inzwischen ein Begriff, absolvierte bereits diverse Lehrgänge. „Einer davon war in Spanien, das war schon extrem cool“, erinnert sich die Torhüterin, die nach dem Abitur gerne studieren möchte. Nahezu täglich steht die hochgewachsene Torhüterin auf dem Trainingsplatz am Potsdamer Luftschiffhafen, Zeit für die Familie ist da knapp bemessen. „Ich versuche aber jedes zweites Wochenende nach Hause zu fahren, genieße dann die gemeinsame Zeit.“

