Birkenwerder

Er hat Sensorsysteme für Windkraftanlagen und Batterietechnik für E-Fahrzeuge namhafter Autobauer entwickelt. Er hat ein Konzept für die Energiewende eines ganzen Staates geschrieben („The End of Oil. Energiewendestudie für ein nachhaltiges Ecuador“) und ist gemeinsam mit zum Teil namhaften anderen Wissenschaftlern bei „Scientists 4 Future“ aktiv: Stefan Golla. Der 41-jährige gebürtige Borgsdorfer ist seit Anfang September Klimaschutzmanager der Gemeinde Birkenwerder.

Mit dem Fahrrad durch Asien

Im Jahr 2003 hatte die MAZ eine ganze Artikelserie über Stefan Golla veröffentlicht. Damals fuhr der 24-Jährige noch als Student von Peking nach Bombay – mit dem Fahrrad. Dabei durchquerte er das Himalaja-Gebirge. „Das war sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung“, sagt er rückblickend. Besonders beeindruckte ihn, wie freundlich und offenherzig ihm die Menschen begegneten, trotz ihrer harten Lebensumstände. Die viereinhalb Monate hätten seinen Charakter geformt und sein Durchhaltevermögen. Zuletzt sei er vor einem Jahr in China gewesen. Er habe eine Regionalregierung zum Passivhausstandard beraten und in Shanghai das Thema Elektromobilität vorgestellt. „ China ist zum Vorreiter und Hotspot der erneuerbaren Energien und Elektromobilität geworden“, stellt Golla mit großer Anerkennung fest.

Die aktuellen Bauprojekte im Blick

Als spannende Herausforderung sieht er es an, die Neubauprojekte in Birkenwerder zu begleiten – den geplanten Bildungscampus und den Kita-Neubau in der Geschwister-Scholl-Straße. Auch hier komme es darauf an, Energieeffizienz, ökologische Nachhaltigkeit und regionale Wirtschaftskreisläufe im Blick zu behalten. Das bedeute, für beide Projekte den Passivhausstandard anzuwenden – so wie es die EU-Richtlinien auch vorsehen.

CO2 ist nicht alles

Generell gelte es, den Blick nicht allein auf eine reduzierte CO2 -Emission zu richten, sondern die Umwelt als ganzheitliches System zu begreifen: Böden, Wälder, Landwirtschaftsflächen, Versiegelungen, Energiegewinnung, Rohstoffgewinnung, Baustoffe. „ Klimaschutz darf kein Feigenblatt sein und auf Klimagase reduziert werden“, sagt Golla. Er verstehe mehr darunter als Flyer zu verteilen, nämlich das gesamte Handeln von Verwaltung und Zivilgesellschaft.

Leitfaden für künftige Entscheidungen

Vor diesem Hintergrund und auf dieser Basis möchte er die Politik unterstützen, einen Kriterienkatalog für Divestment aus fossilen Brennstoffunternehmen und öko-faire Beschaffung in der Gemeinde zu erstellen, sagt Stefan Golla. Eine zugehörige Entscheidungsmatrix soll Kommunalpolitikern und anderen Verantwortlichen dann helfen, besonders umweltschonende Lösungen zu wählen. Zugleich werde eine über den Ort hinausgehende Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit im Blick behalten. Die Gemeindevertreter in Birkenwerder hätten bereits ein Zeichen gesetzt, dass sie Klimaschutz ernst nehmen.

Bürgergenossenschaft zur Energiegewinnung

„Mein Ziel ist es, eine Bürgergenossenschaft zur Energiegewinnung in Birkenwerder zu gründen“, sagt Golla. Beispiele würden zeigen, dass die Verbraucherpreise in autarken Systemen um 20 bis 30 Prozent geringer seien. Abseits von Mobilität und Energiegewinnung sei Ernährung ein wichtiges Handlungsfeld, weshalb in diesem Monat mit der Pestalozzigrundschule, der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule und der Waldschule Briesetal ein gemeinsames Schulgartenprojekt angeschoben werden soll.

Klimaschutzkonzept muss aktualisiert werden

Das seit sechs bis sieben Jahren bestehende Klimaschutzkonzept für Birkenwerder „muss stark überarbeitet werden“, ist Stefan Golla überzeugt. Rahmenbedingungen hätten sich geändert (Pariser Abkommen), die Erkenntnisse zu Kipppunkten des Klimas seien deutlicher geworden. Sein Ziel sei es, bis zum Frühjahr einen Entwurf vorzulegen, so Stefan Golla. Dabei möchte der Klimaschutzmanager seine Expertise als Physiker und Gebäudeenergieberater ebenso einbringen wie jene Beharrlichkeit, zu der er bei seiner Radtour gezwungen war.

Von Helge Treichel