Kritik im Ausschuss: Pläne zur neuen Kita in Birkenwerder werfen Fragen auf

Birkenwerder

Noch sieht das 3010 Quadratmeter große Gelände an der Geschwister-Scholl-Straße nicht besonders einladend aus. Doch das soll sich bald ändern. Spätestens im Sommer 2022 werden dort etwa 100 Kinder tagsüber betreut. Planer des Büros Architekturcontor Schagemann Schulte GmbH in Potsdam stellten ihren Entwurf am Dienstagabend dem Ortsentwicklungsausschuss vor. Dort sorgte die Präsentation nicht gerade für Begeisterung. Weil das Gremium etliche Kritikpunkte fand und viele Fragen offen blieben, soll das architektonische Konzept nun noch einmal überarbeitet werden.

Offenes Konzept für moderner Kinderbetreuung

„Wenn wir schon so eine neue Kita bekommen, dann wollen wir auch ein optimales Ergebnis sehen, das uns noch über viele Jahre überzeugt“, erkärte Torsten Werner ( Bündnis 90/Grüne/Briesetalverein). „Viele von uns hatten den Eindruck, dass das Konzept zu sehr unter Zeitdruck erstellt wurde“, sagte Werner. Vor allem die Aufteilung der Räume gefiel einigen Mitgliedern des Ausschusses nicht. Es soll fünf Gruppenräume für die Krippe, das sind Kinder bis zu drei Jahren, geben und drei Räume für die Kinder zwischen vier und sechs Jahren. „Das entspricht nicht den Maßstäben der modernen Kinderbetreuung“, kritisierte Werner. „Heutzutage arbeiten immer mehr Kitas mit einem offenen Konzept. Das geht nicht bei lauter kleinen einzelnen Räumen. Es müsste mehr Platz für Bewegung sein“, schlug Torsten Werner vor.

Klimaziele Birkenwerders sollen mit einfließen

Als weiterer Kritikpunkt wurde geäußert, dass das Konzept der Architekten nicht ausreichend die Klimaziele Birkenwerders berücksichtigt. So sei zum Beispiel eine Mineralwolldämmung geplant, welche man durch umweltfreundliche Alternativen ersetzen könnte. Auch zur geplanten Photovoltaik-Anlage blieben Fragen offen, beispielsweise zu den Kosten. Im beauftragten Architkturbüro sollen nun die Anregungen aus der Ausschusssitzung in ein überarbeitetes Konzept einfließen. Möglicherweise entstehen auch mehrere Varianten, über die dann von der Gemeindevertretung entschieden wird. Auch in den anderen Fachausschüssen Birkenwerders soll über die Planungen zur Kita diskutiert werden.

Neubau für 4,2 Millionen Euro

Rund 4,2 Millionen Euro wird der Neubau kosten. Rund 3,5 Millionen trägt die Gemeinde selbst. Von den 100 Kita-Plätzen sind jeweils 50 für Krippe und Elementarbereich bis zur Einschulung vorgesehen. Im Gebäude soll es auch eine große Küche geben, in der 200 Mittagessen täglich gekocht werden. So wird auch die Kita Festung Krümelstein, die sich nur wenige Hundert Meter weiter befindet, versorgt.

Von Wiebke Wollek