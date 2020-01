Birkenwerder

Gut zwei Jahre ist es her, dass ein „waschechter“ Opernsänger im Salon der Villa Weigert zu hören war. Der Bass Dario Russo singt namhafte Rollen in bedeutenden Opernhäusern weltweit. Am 4. Januar ist er ab 20 Uhr im Salon der Villa Weigert zu hören, am 5. Januar ab 16 Uhr. Dass er ein Konzert in Birkenwerder gibt, ist einer Pianistin und Dirigentin zu verdanken, die an der Deutschen Oper Berlin arbeitet: Elda Laro

Sie begann ihre musikalische Laufbahn als Solopianistin. Konzertreisen führten sie durch Italien, Spanien, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Japan, Malaysia und die USA und sie arbeitete mit renommierten Sängern zusammen, darunter Mirella Freni, Carlo Bergonzi, Roberto Alagna, Renato Bruson, Edda Moser.

Für ihren Konzertabend in Birkenwerder haben die beiden Künstler einen außerordentlich innigen und vielseitigen Liederabend mit Werken folgender Komponisten zusammengestellt: W. A. Mozart, V. Bellini, A.N. Scriabin, S. Rachmaninov, F. Schubert, R. Schumann, R. Strauß, R. Wagner, J. Brahms und G. Mahler. Karten zum Preis von 22 Euro können per Email unter karten@kmfb.de oder unter 03303/59 84 55 reserviert werden.

