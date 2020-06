Birkenwerder

Es war ein deutlicher und kaum zu überhörender Hilferuf, den Alexander Schütze als Inhaber des Joynes Sportsclub in Birkenwerder Anfang Mai per Videobotschaft und schriftlich an die Politik gerichtet hatte. Der 40-Jährige fühlte sich seinerzeit mit den Corona-Beschränkungen von der Politik komplett im Stich gelassen. Als Reaktion auf einen seiner Briefe hatte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler zu einem Treffen in Birkenwerder angemeldet. Schütze zeigte ihm sein seit einem Monat wieder geöffnetes Fitnessstudio und berichtete, wie er durch die Krise gekommen ist – mit den staatlichen Hilfen und zurückgeschraubtem Personal. Zusätzlich habe er einen größeren Kredit aufgenommen, „um die Folgeschäden durch den Shutdown zu deckeln“. Dem Politiker wollte er nun deutlich machen, wie systemrelevant Fitnessstudios sind. Nicht nur, weil Muskeltraining auch das Immunsystem stärkt, sondern weil viele Ältere zu den 1300 Kunden gehören, davon 300 mit Rezept. Durchschnittsalter: 58 Jahre. „Der älteste ist 86 und war der erste, der Ende Mai wieder auf der Matte stand“, sagt Schütze. Viele andere seien auf der Strecke geblieben, weil sie in zehn Wochen so abgebaut haben, dass sie kaum noch die Treppen bewältigen. Der 40-Jährige verdeutlichte seinem Gast die Bedeutung der Sporttherapie, damit dies bei einem möglichen zweiten Lockdown von der Politik berücksichtigt werden kann. Uwe Feiler indes kannte die Problematik, weil er nach einem Unfall selbst auf Rehasport angewiesen war, wie er erzählte. So nahm er gern den dringenden Wunsch mit, bei einer zweiten Corona-Welle, wenigstens einen Teilbereich geöffnet zu lassen – zum Beispiel für Schmerzpatienten, Therapie und Personal Training. Das gelte im Übrigen auch für die Traditionsfitnessstudios in Oranienburg und Hennigsdorf, so Schütze. Denkbar sei etwa ein 1:1-Training als Anleitung für ein häusliches Übungsprogramm. Dass dabei penibel auf Hygiene geachtet werde, liege im ureigenen Interesse.

Alexander Schütze (l.) lässt Uwe Feiler eines seiner Trainingsgeräte ausprobieren. Quelle: privat

Hoch rechnete der Studioinhaber Uwe Feiler an, sich des Themas angenommen zu haben. Außer dem Bürgermeister habe niemand anderes reagiert, sagt Alexander Schütze. Auch vom hiesigen Gesundheitsamt habe er trotz mehrfacher Bitte keine Antwort erhalten. Das dürfe nicht passieren, monierte er gegenüber Feiler.

Da Beiträge weiter erhoben wurden, sei er mit Kunden aktuell über Ausgleichsangebote im Gespräch. Einige hätten gekündigt, einige Gutscheine verlangt, viele hätten aber auch auf eine Beitragsrückzahlung verzichtet, freut sich Alexander Schütze. Die Summe belaufe sich auf mehrere tausend Euro, wovon er zum Jahresende einen Betrag ans Hospiz spenden werde, kündigte der 40-Jährige an.

