Birkenwerder

Zu einem Brand ist es am Dienstagnachmittag in der Sacco-Vanzetti-Straße in Birkenwerder gekommen. Gegen 16.40 Uhr hatte ein Nachbar Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Die Kameraden mussten für die Löscharbeiten aufs Dach eines eingerüsteten Mehrfamilienhauses. Dort waren zuvor von einer Firma Schweißarbeiten ausgeführt worden. Wie es hieß, habe der Angestellte, der mit den Arbeiten beschäftigt war, noch etwa eine halbe Stunde gewartet und habe dann Feierabend gemacht. Etwas später sei das Feuer am Rand des Daches ausgebrochen.

Die Polizei sprach bezüglich des Brandortes von einer etwa zwei Quadratmeter großen Fläche. Das Feuer habe zügig bekämpft werden können und sei gegen 17.15 Uhr aus gewesen. Anwohner seien vorsorglich evakuiert worden, hätten aber nach dem Einsatz wieder zurück in ihre Wohnungen gekonnt.

Im Einsatz waren laut Polizei rund 25 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Birkenwerder. Bei dem Gebäude soll es sich um ein denkmalgeschütztes Haus handeln, bei unter anderem Materialien wie Schilf und Lehm verbaut wurden.

