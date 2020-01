Nach überstandener Krankheit: Tessa tankt Kraft beim Tauchen

Birkenwerder

Tessa Szereiks klingt glücklich, obwohl ihre Stimme nur leise am Telefon zu verstehen ist. „Meine Werte sind okay“, sagt sie auf die Nachfrage, wie es ihr gesundheitlich geht. „Ich muss alle drei bis vier Wochen zur Kontrolle. Da werden meine Werte gecheckt und ich bekomme eine Infusion zur Stabilisierung des Immunsystems. Danach wird mir ein halber Liter Blut abgenommen. Dann bin ich ganz schön k.o.“ Tessa Szereiks war 2015 an Leukämie erkrankt, hatte die Strapazen der Transplantation hinter sich gebracht und kämpfte sich zurück ins Leben. Bei einer riesigen Typisierungsaktion an ihrer ehemaligen Schule in Birkenwerder wurde tatsächlich ein Stammzellenspender gefunden.

Tessa blickt nach vorn

Noch immer macht sie die Aktion und die Unterstützung von damals stolz. Doch statt in den Rückspiegel schaut Tessa viel lieber nach vorn. „Ich möchte einfach gesund bleiben und das Leben genießen.“ Die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement läuft gut. Tessa Szereiks ist schon im zweiten Lehrjahr. Besonders das Organisieren und das Planen mache ihr Spaß. „Und die Zusammenarbeit mit Menschen“, sagt die 24-Jährige, die seit einiger Zeit in Berlin lebt, aber sehr oft bei ihren Eltern zu Besuch ist. Nach der schweren Zeit, in der die Familie und die Freude immer für sie da waren und ihr „positive Energie“ geschenkt haben, habe sie es nicht mehr ausgehalten. „Ich wollte unbedingt was machen. Da ich kurz vor dem Abitur die Schule abbrechen musste, freute ich mich auf die Ausbildung in Berlin, die ich so oder so gemacht hätte.“

Auch der Urlaub auf Malta im Oktober vergangenen Jahres hat ihr eine Menge Kraft geschenkt. „Der war schön“, schwärmt Tessa Szereiks, die gern tauchen geht. „Wo es in diesem Sommer hingeht, weiß ich noch nicht. Ich möchte mich auf meine Ausbildung konzentrieren.“

