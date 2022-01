Nachtarbeiten auf der A10 bei Birkenwerder: Brückenabriss verursacht Lärm

Birkenwerder

Beim Ausbaus der A10 werden im Bauabschnitt 7 nahe Birkenwerder vom 11. bis 13. Januar Abbrucharbeiten an der Brücke über den Oder-Havel-Kanal ausgeführt! Hierzu sind Nachtarbeiten ab Dienstag, 11. Januar, 22 Uhr, bis Donnerstag, 13. Januar, 6 Uhr, erforderlich. Die Wasserstraße ist in diesem Zeitraum voll gesperrt.

Die Arbeiten verursachen durch den Rückbau der Brücke über den Oder-Havel-Kanal in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder) einigen Lärm. Die Anwohner in Entfernungen zur Baustelle von bis zu 2340 Meter werden mittels Handzettel darüber informiert. Die am stärksten betroffenen Anlieger kommen aus den Ortschaften Pinnow, Birkenwerder, Borgsdorf und teilweise Hohen Neuendorf.

Eine Ausnahmezulassung des Landesamtes für Umwelt liegt bereits vor und die Öffentlichkeit wird bis zum 6. Januar informiert. Für die entstehenden Beeinträchtigungen bittet das Unternehmen Havellandautobahn um Verständnis.

