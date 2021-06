Nele Trebs aus Birkenwerder wird für ihre Fernsehrolle zur „Rotzgöre“

Birkenwerder

Wenn Nele Trebs über die Rolle in der deutschen Fernsehserie „Reiterhof Wildenstein“ spricht, dauert es nicht lange und sie kommt ins Schwärmen. Die 21-Jährige, die lange mit ihrer Familie in Birkenwerder lebte und nun in eine WG mit Bruder Theo nach Berlin gezogen ist, spielt dort eine jugendliche Straftäterin, die auf einem Reiterhof ihre Sozialstunden ableisten muss.

„Ich liebe diese Rolle. Rotzig, frech, schlecht drauf – das gefällt mir. Ich brauche am Anfang der Dreharbeiten schon ein, zwei Tage, bis ich die Rolle angenommen habe. Es ist schon eine Aufgabe, so zu drehen“, sagt Nele Trebs, die mit fünf Jahren die ersten Castings absolvierte. „Da wusste ich aber noch nicht genau, was das ist. Ich bin über meine Geschwister, die gecastet wurden, in eine Agentur gekommen und bin quasi reingerutscht.“

Reiten und den Umgang mit Pferden hat Nele von ihren Schauspielkollegen gelernt. Quelle: privat

In der Fernsehserie wirkt sie routiniert. Es ist zu spüren, dass sie das Extreme mag. Denn eigentlich ist Nele Trebs im normalen Leben „ein braves Kind“, wie sie selber sagt. „Wenn ich mal Ärger bekommen habe, dann habe ich das schon ernst genommen. In der Serie ist Tabea eher anders. Sie legt sich mit jedem an und macht auch in der Schule Stress. Eigentlich das genaue Gegenteil von mir.“

Tabea hat kaum Ähnlichkeiten mit Nele

Das bestätigt auch Mutter Dorothea: „Nele ist ganz lustig und witzig. Sie muss immer unterwegs sein und immer Leute um sich haben“, sagt sie. Aber: „Es gibt auch Blicke im Film, die mir bekannt vorkommen. Insgesamt ist die Rolle aber ganz weit weg von ihr. Auch Freunde von uns haben den Film gesehen und es schwer verstanden, dass das wirklich Nele sein soll.“

Nele Trebs liebt das Schauspielern. An einen der ersten echten Auftritte kann sie sich noch genau erinnern. Und an den Moment, als die Zusage kam. Ihren ersten Film „Die Patin – Kein Weg zurück“ drehte sie an der Seite von Veronica Ferres im Jahr 2007. „Ich weiß noch genau: Ich war mit meinem Vater im Auto unterwegs, als die Zusage kam. Ich öffnete das Fenster und schrie wie verrückt.“

Nele ist fester Bestandteil der Serie. Quelle: Sebastian Morgner

Es folgten Rollen in „Die Tür“ und „Mensch Kotschie“. Gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Theo spielte sie in „Krupp – Eine deutsche Familie.“ Weitere Mitwirkungen hatte sie in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung „Im Zweifel für die Liebe“, der ZDF-Serie „Unser Charly“ und im Studentenprojekt „Haus im See“. 2011 spielte sie in eine große Rolle im Nachkriegsdrama „Lore“ unter der Regie von Cate Shortland. Von 2017 bis 2020 war Nele Trebs in acht Folgen der Netflix-Serie „Dark“ zu sehen.

Vier Jahre an der Schauspielschule

Die Visitenkarte kann sich sehen lassen. „Tabea“ ist fester Bestandteil beim „Reiterhof Wildenstein“. „Sie hat was derbes, ist aber auch lustig und sensibel“, umschreibt Nele Trebs. „Sie verändert sich über die Teile. Das ist spannend.“ Der sechste Film beginnt mit der Rettung eines Pferdes: Reiterhofchefin Rike und ihre Auszubildende Tabea entdecken das Tier im Wald. Der wunderschöne Hengst befindet sich jedoch in einem kritischen Gesundheitszustand und liegt mit Krämpfen auf dem Boden. Tabea kümmert sich um ihn. „Ich kann eigentlich gar nicht reiten und habe mit Pferden nichts am Hut", gesteht sie. „Doch die Kollegen zeigen mir eine Menge. Wie wird geritten? Wie putzt man ein Pferd? Das wurde mir alles erklärt. Und im Film wird ja auch nur Schritt geritten.“

Nele besucht die Schauspielschule. Quelle: privat

Nele Trebs ist ehrgeizig. Sie besucht seit dem Herbst die Schauspielschule in Berlin. Vier Jahre dauert das Studium. „Darauf konzentriere ich mich jetzt erst einmal. Mal gucken, was dann kommt.“ Natürlich würde sie sich freuen, wenn die Fernsehserie „Reiterhof Wildenstein“ weitergeht. Denn Nele liebt es, auch mal rotzig und frech zu sein.

Von Sebastian Morgner