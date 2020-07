Birkenwerder

Um die Autobahn A 10 zwischen den Dreiecken Havelland und Pankow auf sechs Spuren ausbauen zu können, wird bei Birkenwerder eine etwa 1000 Meter lange Gasleitung umverlegt. Das teilt die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) mit. Danach würden die Arbeiten in der letzten Juli-Woche an der vorhandenen Hochdruckleitung bei Birkenwerder beginnen. Die NBB muss im Zuge des geplanten sechsstreifigen Ausbaus der A 10 zwischen den Dreiecken Havelland und Pankow die Gasleitung auf einer Länge von rund 1000 Metern umverlegen und dabei auch die A 10 auf Höhe der Autobahnabfahrt Birkenwerder queren. Da es sich bei den auszuwechselnden Rohren um eine Endleitung handelt, die die Gemeinde Borgsdorf mit Gas versorgt, wird der bestehende Strang an den Schnittstellen durch provisorische Umgangsleitungen zunächst weiter genutzt und erst nach Verlegung der neuen Leitung durch die Firma MRA, Märkische Rohr- und Anlagenbau GmbH, endgültig vom Netz getrennt. Die Tiefbauarbeiten erfolgen zum Teil im Bürgersteig, was zu zeitweiligen Einschränkungen führen kann. Betroffen davon sind die Bereiche Jet-Tankstelle, An der Autobahn, Thüringer Straße und Triftweg. Bis Ende September soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.

Von MAZonline