Neues Schmutzwasserpumpwerk in Birkenwerder: Zwölf-Tonnen-Monolith schwebt ein

Birkenwerder

Knapp zwölf Tonnen schwer und 8,5 Meter lang: Der neue Schacht für das Abwasserpumpwerk in der Stolper Straße in Birkenwerder hat es in sich. Ein riesiger Mobilkran hob das gewaltige „monolithische“ Rohrstück am Montag (26. April) vom Tieflader. Nach einer kurzen Zwischenlandung neben der Grube, wurde der Schacht aus Glaswolle und Kunststoff darin komplett versenkt. Im Anschluss wurde der drei Tonnen schwere Betondeckel aufgelegt und die arretierbare Luke eingesetzt. In den Vormittagsstunden waren deshalb die Straßen am Paradiesgarten und Stolper Weg komplett gesperrt.

Im Vorfeld war bereits die provisorische Abwasserförderung in Betrieb gegangen, informierte Markus Butto, der beim Zweckverband „Fließtal“ das Sachgebiet Technische Verwaltung leitet. Erst dieser Schritt hatte den Weg für die eigentlichen Umbauarbeiten geebnet. Im Anschluss konnte das alte Pumpwerk abgebaut werden.

Neuer Abwasserschacht in Birkenwerder. Quelle: Helge Treichel

Hintergrund für die Sperrung und den Einsatz schwerer Technik: Der Zweckverband „Fließtal“ realisiert derzeit die notwendigen Sanierungsarbeiten am Abwasserpumpwerk Stolper Weg. „Das Pumpwerk entwässert nahezu das gesamte Einzugsgebiet westlich der B 96 und südlich der A 10“, sagt Verbandsgeschäftsführerin Katja Richter. Die Sanierungsarbeiten haben nach ihren Worten das Ziel, das in die Jahre gekommene Pumpwerk zu modernisieren. Das war im Jahr 1994 errichtet worden. Besonders die Arbeitssicherheit habe Anlass zur Sorge gegeben, da der rechteckige Lukendeckel theoretisch in den Schacht hinabstürzen könnte. Der neue ist zwar ebenfalls rechteckig, aber er besitzt eine Arretierung, die derartige Szenarien ausschließt.

Die neue Zugangsluke schwebt ein. Quelle: Helge Treichel

„Das Bauvorhaben wird eine knappe Million Euro kosten“, so Katja Richter. Die erforderliche Steuerungstechnik werde in einem neuen Betriebsgebäude installiert. Dieses werde gleich neben dem 8,5 Meter tiefen Schacht mit den Pumpen errichtet. Mit den Arbeiten sei die Laute Pumpwerksbau GmbH & Co. KG aus Goldbeck beauftragt worden.

Aufgrund seines Stellenwertes im Abwassernetz sei es erforderlich, das Pumpwerk bei laufendem Betrieb zu sanieren. Um dies zu gewährleisten, sei eine provisorische Abwasserförderung mit Pumpe im Vorschacht und einer Rohrbrücke über die Straße installiert worden. „Eine Beeinträchtigung der Abwasserentsorgung für die Einwohner Birkenwerders ist nicht zu erwarten“, so Katja Richter. Die Bauzeit werde sich bis in den August 2021 hinein erstrecken. Noch zweimal komme es in diesem Zeitraum zu mehrstündigen Vollsperrungen an dieser Stelle. Die erste sei bereits in der kommenden Woche, die zweite nach dem Herrentag. Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibe aber gewährleistet.

Verbandsvorsteherin Katja Richter. Im Hintergrund ist die Holzwand zu sehen, die bemalt werden soll. Quelle: Helge Treichel

Um die jüngsten Einwohner Birkenwerders mit einzubeziehen hat die ausführende Baufirma in Eigenregie eine Überraschung vorgesehen. Die Holzwand, welche die Baustelle vom nahe gelegenen Spielplatz trennt, soll durch die Kinder einer benachbarten Kita bemalt werden. „Wann dies stattfinden soll ist derzeit noch nicht klar“, sagt Markus Butto.

Von Helge Treichel