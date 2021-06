Birkenwerder

Die Feuerwehr in Birkenwerder hat ein neues Tanklöschfahrzeug. Es ist am Sonnabendnachmittag in einer Zeremonie auf dem Feuerwehr-Gelände an der Hauptstraße eingeweiht worden.

Das Tanklöschfahrzeug 9000 – oder auch einfach nur TLF 9000 – ist mit bis zu vier Einsatzkräften unterwegs, ist 9,45 Meter lang, 2,55 Meter breit und 2,87 Meter hoch. Es wiegt etwa 24 Tonnen und kann etwa Tempo 100 erreichen. Etwa 400 000 Euro hat die Gemeinde Birkenwerder für das neue Fahrzeug ausgegeben.

Erster Auftritt! Quelle: Robert Roeske

Das war auch nötig, wie Gemeindewehrführer Wolfgang Lange am Sonnabendnachmittag sagte. „Das alte Fahrzeug war seit 1997 im Dienst gewesen.“ Der TLF 6000 ersetzte damals den alten W50. „Er absolvierte in 24 Jahren 1137 Einsätze“, so Wolfgang Lange weiter. Mehr als 30000 Kilometer war das Fahrzeug unterwegs gewesen. „Leider nagt der Zahn der Zeit an ihm, auch wenn man es ihm nicht ansieht.“

Aber was passiert jetzt mit dem alten Wagen? „Es wird versteigert“, erklärte Birkenwerders Bürgermeister Stephan Zimniok. „Es gibt viele Interessenten für solche Autos.“ Über Zollauktionen soll das vonstatten gehen. Das alte Auto ist gerade vom Hof gefahren, da begann die ganz große Show für das TLF 9000. Das Hallentor ging auf, Licht und Nebel, und dann erblickte das neue Fahrzeug das offiziell die Feuerwehrwelt von Birkenwerder.

Der restliche Fahrpark. Quelle: Robert Roeske

Marcel Manske, stellvertretender Wehrführer und Gerätewart steuerte das Fahrzeug auf den Hof. Die Wasserspritze zeigte, was sie für einen Druck drauf hat, das Martinshorn durfte dazu nicht fehlen – auch das der anderen Fahrzeuge sorgte für ordentlich Alarm.

Das neue Fahrzeug fahren dürfen nur Angehörige der Feuerwehr, die eine entsprechende Einweisung hatten. „Sechs können das schon“, sagte Wolfgang Lange. 60 Kilometer müssen die künftigen Fahrzeugführenden mit dem Auto unter Aufsicht unterwegs sein. „Er fährt sich super“, so der Wehrführer weiter. Etwa 400 PS hat das TLF 9000 unter der Haube. Die Löschwassermenge beträgt 8600 Liter. Dazu gehören zudem ein fernsteuerbarer Frontmonitor mit einer Wasserdurchflussmenge von 1200 Litern pro Minute, auch während der Fahrt benutzbar. Dazu ein Dachmonitor mit einer Wasserdurchflussmenge von 2400 Litern pro Minute, eine Schaumzumischanlage, eine Selbstschutzanlage, zum Beispiel bei einem Vegetationsbrand, ein Waldbrandbehälter mit 10000 Litern Fassungsvermögen und Faltbehältern als Löschwasserreserve sowie drei Waldbrandtaschen mit D-Schläuchen, -Verteilern und Hohlstrahlrohren zur Vegetationsbrandbekämpfung und zwei Waldbrandrucksäcke mit 20 Litern Wasser zur Bekämpfung von Kleinstbränden und Glutnestern.

Bürgermeister Zimniok ehrte langjährige Feuerwehrmitglieder. Quelle: Robert Roeske

Wolfgang Lange dankte am Sonnabendnachmittag allen, die dabei geholfen haben, dass das Fahrzeug angeschafft werden konnte. „Ohne dich würde das Fahrzeug hier so nicht stehen“, sagte er zu Marcel Manske. Ein Dank ging aber auch zu den Gemeindevertretern und an die Gemeindeverwaltung mit dem Bürgermeister. Übrigens hat das Auto schon einen Spitznamen: „Hasi“. Denn vorn am Fahrzeug steht „Hasici“, tschechisch für Feuerwehr. Und deshalb gab es als eines der Geschenke für die Kameraden auch einen Stoffhasen.

Insgesamt hat die Feuerwehr Birkenwerder sechs Fahrzeuge, davon ein Traditionsfahrzeug. Im Laufe dieses Jahres kommt noch ein weiteres neues Auto nach Birkenwerder.

Von Robert Tiesler