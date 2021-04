Nisttürme für Mauersegler an der Industriestraße in Birkenwerder

Birkenwerder

Im Vorfeld der Realisierung des Vorhabens „Wohngebiet Havelstraße - Industriestraße“ (Teilbebauungsplan Nr. 37-2) wurden in Birkenwerder zwei Nisttürme für Rauchschwalben und Mauersegler aufgestellt. Darüber wird aus dem Rathaus in Birkenwerder informiert. Diese vorgezogene Ausgleichsmaßnahme diene als eine von zahlreichen Voraussetzungen für die zukünftige Bebauung des Wohngebiets. Denn in diesem Jahr sollen auf dem brachliegenden Industriegebiet an der Industriestraße/Havelstraße die Arbeiten zum Bau von rund 150 Wohneinheiten beginnen. Geplant sei der Bau von sechs Einfamilienhäusern, 66 Doppelhaushälften in verschiedenen Größen sowie 78 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Die Standorte der Türme seien mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden, heißt es in der Mitteilung. Diese lägen im Plangebiet an der Ecke Industriestraße/Havelstraße sowie Ecke Borgsdorfer Weg/Havelstraße unweit der bisher genutzten Brutplätze in der großen Halle auf dem Baugebiet der Industriestraße. Ein dritter Standort für eine spätere Realisierung komme außerhalb des Plangebietes an der Industriestraße auf einem Grundstück der Vorhabenträger in Betracht.

