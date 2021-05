Birkenwerder

Stephan Zimniok von der Wählergruppe IOB/BiF wurde am 4. April 1974 in Zehdenick geboren und ist in Dannenwalde im Oberhavel-Norden aufgewachsen. Seit dem 20. Mai 2015 ist er Bürgermeister von Birkenwerder.

Über ein Jahr Corona: Wie ist die Gemeinde bisher durch die Pandemie gekommen?

Stephan Zimniok: Für uns in Birkenwerder war es ebenfalls eine Zeit der Entbehrung, der Unsicherheit und auch von viel Arbeit für große Teile der Verwaltung. All die Regelungen und die sich fast täglich verändernde Situation hat uns allen – der Verwaltung, der Politik und den Bürgern des Ortes – eine Menge abverlangt. Die Unsicherheit für diejenigen, die ihr Geschäft schließen mussten oder in Branchen arbeiten, die ihre Leistungen ebenfalls nicht anbieten durften hat uns alle an unsere Grenzen geführt. Die steigende Verrohung in der öffentlichen Diskussion tat ihr Übriges, um unser Land auf lange Sicht zu verändern. Ich hoffe, dass wir uns bald auf das Aufräumen konzentrieren können – und die entstandenen Wunden wieder heilen.

Wie hat sich das Handeln und Wirken der Gemeindeverwaltung unter dem Eindruck der Pandemie verändert?

Wir haben uns früh in zwei Teams aufgeteilt, die wechselnd anwesend waren, haben sehr schnell die technische Infrastruktur für die Arbeit von zu Hause geschaffen und den Kollegen so auch diese Möglichkeit des mobilen Arbeitens einräumen können. Natürlich war das alles neu für uns. Aber mit dem notwendigen Vertrauen auf beiden Seiten haben wir das hinbekommen. Ein großes Lob auch unserer Bürgerschaft. Die Möglichkeiten der Kommunikation wurden gut angenommen und so blieben wir im Gespräch oder trafen uns in einem digitalen Konferenzraum. In puncto digitale Kommunikation haben wir wohl alle einen Riesenschritt gemacht. Mein Dank gilt allen, die im vergangenen Jahr an der Pandemiebewältigung beteiligt waren. Danke an alle Mitwirkenden in den Einrichtungen der Gemeinde und an die vielen Freiwilligen und Ehrenamtlichen in und um Birkenwerder.

Wie ist es Ihnen persönlich mit dem Virus ergangen?

Ich persönlich und auch keine meiner Familienmitglieder waren bis dato von einer Infektion betroffen. Doch erreichten mich einige Schicksale, die mich tief berührten. Allen, die jemanden verloren haben, möchte ich mein tiefes Mitgefühl übermitteln. Ich habe auch gehört, dass einige sich nicht einmal verabschieden konnten, was mich immer noch sehr stark bewegt.

Auf welche Projekte des vergangenen Jahres sind Sie besonders stolz?

Als kleine Gemeinde sind es auch die kleinen Dinge auf die wir stolz sein können. Neben der Tatsache, dass ich mich immer wieder über die kleinen Dinge in der Pandemiebewältigung sehr gefreut habe, haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal die Bepflanzung am Anger in voller Pracht bewundern können. Die Galerie 47 in der Hauptstraße hat das Kulturangebot des Ortes um ein Kleinod erweitert, die Gemeinde hat ihren Webauftritt vollständig neu gestaltet und im Februar diesen Jahres die BirkenwerderApp freigeschaltet. Beim Birkenpreis wurden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr und Annegret Ortelt für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Wie gesagt, viele kleine Dinge.

Welche Aufgaben stehen für dieses Jahr in Birkenwerder ganz oben auf der Agenda?

Wie auch im letzten Jahr sind es die zwei wichtigen Großprojekte, der Neubau der Kita in der Geschwister-Scholl-Straße und der Bau des Bildungs- und Kulturcampus. Das beschäftigt uns als Verwaltung aber natürlich auch die politischen Gremien. Für unsere kleine Verwaltung sind das zwei große Vorhaben, da haben wir alle zusammen viel zu tun.

Welche Ereignisse aus den vergangenen zwölf Monaten sind Ihnen besonders in Erinnerung?

Die Sprengung der Brücke über der Autobahn. Das war schon ein außergewöhnliches Ereignis. Gut, dass durch das ungeplant umherfliegende Teil niemand verletzt wurde. Der Schreck saß für einen Augenblick ziemlich tief, aber nach den Gesprächen mit den Betroffenen und dem Sprengmeister war ich beruhigt. Mittlerweile steht die neue Brücke ja schon, auch wenn die Fertigstellung sicher noch etwas dauern wird. Die anderen Brücken werden wohl planmäßig im Herbst fertig.

Welche Wünsche verbinden Sie mit diesem Jahr – und worauf können Sie verzichten?

Ich wünsche uns allen, dass die Pandemie an Bedeutung in unserem Leben verliert und wir zur Normalität zurückkehren können, dass wir unsere Nerven beruhigen können und der Ton in Diskussionen wieder kompromissbereiter wird. Verzichten kann ich auf weitere Wellen.

Von Helge Treichel