Seit einigen Monaten treffen sich in unregelmäßigen Abständen knapp 20 Frauen zu gemütlichen Kaffeerunden und versuchen in diesen Stunden den Alltag hinter sich zu lassen. Mehr und mehr Frauen wollen sich der Runde anschließen, die aus einer Whatsappgruppe entstand. Eine Regel gibt es aber: Männer sind in diesen Runden nicht erwünscht!