Offene digitale Türen an der Rgine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder

Birkenwerder

Die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule stellt sich am 23. Januar 2021 mit ihrem traditionellen „Tag der offenen Tür“ vor – diesmal jedoch virtuell im Internet. „Wir öffnen unsere digitalen Türen auf https://hildebrandtschule.de“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Antje Kurzmann. Angesprochen seien Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen und deren Eltern. „Gehen Sie von Tür zu Tür, um einen Einblick in unser Schulleben zu bekommen und nutzen Sie die Chance, live mit uns zu sprechen oder uns Fragen zu stellen“, wirbt die Konrektorin. Insgesamt 16 Türen gibt es. Dahinter liegen zum Beispiel ein Begrüßungsvideo, Daten und Fakten zur Schule, ein Link zum Schulprogramm, Informationen zum Anmeldeverfahren (7. und 11. Jahrgangsstufe) und zu den angebotenen Fächern, sowie ein virtueller Schulrundgang, bei dem die Jugendlichen selbst durch ihre Schule führen. Tür 7 (persönliche Live-Gespräche) und 8 (telefonische Beratung) schließen sich am 23. Januar um 13 Uhr. Alle anderen bleiben weiter geöffnet, so dass Interessierte auch später noch mal schauen können.

Von Helge Treichel