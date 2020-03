Ohne Schnick-Schnack: Kinder-Second-Hand-Laden feiert leise

Birkenwerder

Eigentlich wollte Belinda Müller vom Second-Hand-Laden „ KinderSchnickSchnack“ in Birkenwerder am 1. April ihre Kunden mit vielen Schnäppchen überraschen. Denn da feiert sie das zehnjährige Bestehen ihres Geschäfts.

Doch jetzt ist alles anders. Aufgrund des neuen Corona-Virus hat auch ihr Geschäft schließen müssen. „Ich habe seit dem 16. März schon geschlossen. Aus Sicherheitsgründen für mich, aber auch für meine Kunden“, sagt Belinda Müller. Trotzdem ist sie doch stolz, dass sie sich seit Geschäftsgründung vor zehn Jahren so am Standort etablieren konnte. „Meine Mutter hatte damals die Idee, ein Geschäft für Kindersachen zu eröffnen“, sagt Belinda Müller. Ihre Tochter ist 2007 geboren. „Wie alle Kinder ist sie immer schnell aus den Sachen herausgewachsen und qualitativ hochwertige Kindersachen sind teuer. So entstand die Idee, einen Second-Hand-Laden zu gründen“, sagt Belinda Müller, die auch schon als Kind mit ihren Eltern gelegentlich über Flohmärkte streifte, um das eine oder andere günstiger zu bekommen.

Schnick-Schnack Second-Hand-Laden in Birkenwerder Quelle: Jeannette Hix

Im Quelleshop in der Brieseallee 40, den ihre Mutter betrieb, wurden schon die ersten Kindersachen von Belinda Müllers Tochter angeboten. „Wir wollten checken, ob ein Second-Hand-Laden überhaupt laufen würde“, sagt Belinda Müller. Und es lief. Immer wieder trifft sie auf andere Eltern, die gerne auf Anziehsachen aus zweiter Hand zurückgreifen. Und als ihre Mutter den Quelleshop aufgab, strukturierte sie den Laden um und machte aus ihm einen reinen Second-Hand-Shop für Kinder. Am 1. April 2010 war Eröffnung.

Auf 40 Quadratmeter plus Lagerfläche gibt es seitdem alles für’s Kind im Alter von bis zu zwölf Jahren sowie Spielzeug. „Inzwischen habe ich so um die 200 Kunden, die mir regelmäßig Sachen bringen“, sagt Belinda Müller. Auch Kinderbücher, CDs und DVDs gehören dazu. Bedingung für einen Ankauf sei, dass die Anziehsachen sauber, gewaschen und modern sind. Stücke, auf denen Haare von Tieren kleben oder die nach Rauch riechen, nehme sie erst gar nicht an.

Aber Kleidungsstücke dieser Art würden sehr selten zum Kauf angeboten. „Die meisten meiner Kunden wissen, dass meine Ankaufkriterien streng sind und die meisten geben die Sachen ihrer Kinder auch nur so sauber und ordentlich ab, wie sie sie selbst gerne dann kaufen wollen“, sagt die Geschäftsfrau, die gerne auch selbst an der Nähmaschine sitzt, Sachen ihrer Kunden ausbessert oder auf Wunsch Kleidungsstücke näht. Einen Teil der Sachen aus dem Laden hat sie auch selbst hergestellt.

Die Geburtstagsparty wird nachgeholt. Quelle: Jeannette Hix

Im Laufe der zehn Jahre seit Geschäftsgründung habe sie auch immer wieder hier und da ihren Geschäftsablauf optimiert. „Früher hatte ich zum Beispiel bei der Winterware immer noch einen Karton extra mit Kleidung zu stehen. Es könnte ja noch mal kalt werden. Doch davon bin ich lange abgekommen. Abgesehen davon, dass die Winter nicht mehr so kalt sind, habe ich nur noch wenig Ware auf Lager. Das meiste ist im Geschäft und sollte wirklich mal ein Kleidungsstück keinen Käufer finden, bringe ich es auch gerne in die Kleiderkammer. Denn auch die Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Es gibt genug Leute, die auf Hilfe angewiesen sind und sich über die Kleiderkammer einkleiden. Aber ich kann natürlich diese Waren nicht in meinem Geschäft verschenken. So fahre ich eben zur Kleiderkammer.“

Belinda Müller hofft, dass die allgemeine Krise aufgrund des neuen Coronavirus schnell vorbeigeht und sie ihr Geschäft bald wieder öffnen kann. „Wenn nicht, werde ich wie andere Geschäftsleute auch, auf die staatliche Hilfe zurückgreifen müssen“, sagt die junge Frau.

Aber eins ist für sie schon jetzt klar. Ein Dankeschön an ihre Kunden, die ihr schon seit zehn Jahren die Treue halten, wird es auf jeden Fall geben. „Wenn ich mein Geschäft wieder öffnen darf, wird es natürlich auch Eröffnungsangebote geben. Schließlich sollen die Kunden ja auch die nächsten zehn Jahre in meinen Laden kommen und zufrieden mit vollen Tüten wieder rausgehen.“

Von Jeannette Hix