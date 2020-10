Ohne Versicherung auf der A10 bei Birkenwerder unterwegs

Birkenwerder/Mühlenbeck

Am Donnerstag (1. Oktober) gegen 9 Uhr stellten Beamte der Autobahnpolizei einen Bmw M6 fest, welcher die Autobahn 10 zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder in Fahrtrichtung Hamburg befuhr. Es wurde bekannt, dass für den Bmw seit dem 26. August 2020 kein Versicherungsschutz mehr besteht. Der 47- jährige Fahrer legte eine Überweisungsbestätigung vor, dass der geforderte Beitrag beglichen worden ist. Eine Nachfrage bei der Versicherung ergab, dass für das Auto kein Versicherungsschutz und auch kein Geldeingang bestünde. In Rücksprache mit der Kfz-Zulassungsstelle Dresden wurden die Kennzeichen entstempelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Von MAZonline