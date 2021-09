Ortsmitte Birkenwerder: Schulcampus wird beschnitten

Birkenwerder

Die Gemeindevertretung hat am Dienstagabend mehrheitlich ihre Zustimmung zu einer Änderungsanpassung für den geplanten Bildungscampus auf der Freifläche zwischen Briese und Feuerwache (Obermühlengrundstück) verwehrt. Damit sollte der Projektumfang noch einmal reduziert werden: „Der Gebäudekörper wird zweigeschossig geplant ohne zusätzliche Tragwerksplanung für eine Aufstockung eines Teilgeschosses“, heißt es im Beschlusstext. Die Gemeinde könnte auf diese Weise rund eine Million Euro sparen, informierte Bürgermeister Stephan Zimniok (IOB/BiF), der eindringlich um Zustimmung für diesen Nebenaspekt der Planungen warb. Laut dem namentlichem Beschlussvotum von 7:11 Stimmen soll der Planer nunmehr jedoch die aufwendigere Möglichkeit einer Aufstockung ausdrücklich in die Planungen einbeziehen.

Projekt wurde bereits im August angepasst

Mit drei Beschlussvorlagen waren in diesem Jahr bereits Projektanpassungen für den Bildungscampus beschlossen worden. Die deutlichen Änderungen waren im August aus finanziellen Gründen vorgenommen worden. Grundlage dafür sei die Aktualisierung der Bedarfe der Schule gewesen, heißt es in der Beschlussbegründung. Dabei war dem Vorschlag der Verwaltung mit knapper Mehrheit gefolgt worden, auf das geplante Hortgebäude sowie den Bürgersaal (3. Etage) zu verzichten. Somit beschränkt sich das Projekt zunächst auf eine neue Aula. Der Hort müsse sein Betreuungsangebot an den bisherigen Standorten realisieren. Das Planungsbüro sei jetzt mit den Anpassungen der Pläne beauftragt, erläuterte der Bürgermeister auf MAZ-Nachfrage.

Kleffmann: „Meine bislang schlimmste Sitzung“

Dass dies voraussichtlich rund ein halbes Jahr dauert und das Projekt „um Monate, wenn nicht Jahre verzögert“, stellte IOB-BiF-Fraktionsvorsitzender Peter Kleffmann im Nachgang der Sitzung verbittert fest. Nach seiner Wahrnehmung würden einige Leute „wesentliche Zusammenhänge nicht begreifen“, was wahrscheinlich an mangelnder Kommunikation liege. „Das war meine bislang schlimmste Sitzung – und ich bin schon eine ganze Weile dabei“, so Kleffmann.

Projekt ohne Förderung nicht realisierbar

Zugleich trat Stephan Zimniok dem „Gerede“ entgegen, wonach das Projekt mit der jüngsten Entscheidung „gestorben“ sei. „Das ist falsch“, sagte er. Aber gab er zu, dass sich die Gemeinde das Projekt ohne Fördermittel nicht leisten könne. „Das hatten wir aber schon vor einiger Zeit festgestellt“, betont der Verwaltungschef. Zudem sei dieser Umstand angesichts des Projektvolumens auch nicht ungewöhnlich. „Ich kenne kaum eine Gemeinde oder Stadt, die ein solches Projekt ohne Fördermittel stemmen kann“, sagte Zimniok der MAZ.

Keine konkreten Kostenangaben

Hinsichtlich der zu erwartenden Kosten könne und wolle er noch keine Aussage treffen, so der Bürgermeister: „Das wissen wir, wenn der Planer die Anpassung umgesetzt hat und seine Kostenberechnung vorliegt.“ Diese sei „im Übrigen viel schärfer als die bisherige Kostenschätzung“. Laut einer groben Kostenschätzung waren bislang gut 25 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt. Die Verwaltung werde den weiteren Prozess weiter sehr intensiv begleiten und die Politik und Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sicherte Zimniok zu. Außerdem würden „jegliche Maßnahmen“ ergriffen, welche die Kosten weiter senken. Das habe am Dienstagabend leider nicht geklappt, „aber damit müssen wir umgehen“.

Bürgermeister sicher: „Kosten dramatisch gesenkt“

Genaue Summen nenne er auch deshalb zunächst nicht, um sich nicht zur politischen Zielscheibe zu machen. „Aber durch die Anpassung sollten die Kosten dramatisch gesenkt werden“, zeigte sich Zimniok dennoch sicher. „Wenn der Planer seine Anpassung vorgenommen hat, warten wir auf den Fördermittelbescheid. Gibt es keine Zusage, müssen wir uns bei weiteren Töpfen bewerben, bis wir den Zuschlag bekommen und bauen können. So ist der Stand.“

