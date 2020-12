Birkenwerder

Schnelle Beine sind Grundvoraussetzung für diesen Beruf. Anders funktioniert das nicht. „Langsam? Kann ich nicht“, sagt Postzustellerin Evelin Lötsch. „Auch nicht im privaten Bereich.“ Sie ist nicht nur Zustellerin, sondern zugleich Teamleiterin im DHL-Zustellstützpunkt Birkenwerder. Ihr Bereich sind einige Straßen in Hohen Neuendorf (Feuerleinstraße, Remanestraße. Gewerbestraße) sowie Stolpe (das alte und das neue Dorf). Seit Jahren fährt sie diese Tour. Ihr Bereich ist einer von 16 Zustellbezirken, die sie mit verantwortet. Von Birkenwerder aus erfolgt die Versorgung von Hohen Neuendorf, Borgsdorf, Stolpe und Birkenwerder selbst.

Bis zu 160 Pakete täglich

Briefe und Pakete sind das tägliche Brot von Evelin Lötsch. Umgerechnet müsste sie viele Brote erhalten, denn der Transporter, mit dem sie ihre Sendungen zu den Kunden bringt, ist immer rappelvoll. Im Normalfall bringt jeder Zusteller 70 bis 80 Pakete in die Haushalte beziehungsweise zu den Unternehmen. Täglich. Jetzt – in der Weihnachtszeit – sind es im Schnitt 150 bis 160 Pakete, die ihre Abnehmer finden wollen. „Das ist schon ein ziemlich straffes Programm“, sagt die 48-Jährige und nickt lächelnd. „Aber bei allem Aufwand und allem Stress: mir macht das unheimlich viel Spaß.“

Für die Postzusteller ist eigentlich schon seit dem Frühjahr Weihnachten. „Genau genommen existiert schon seit Ostern Weihnachtsverkehr“, so Anke Blenn, Pressesprecherin Deutsche Post DHL für Berlin-Brandenburg. Durch Corona habe sich das Bestellverhalten geändert, sodass es bereits seit März eine Flut von Päckchen und Paketen gibt. Das klassische Weihnachtsgeschäft zum Jahresende beginnt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in normalen Jahren im Oktober. In dieser Zeit werden vor allem Kataloge in großen Mengen ausgeliefert. Und ab Mitte November verschicken dann auch schon die ersten Privatleute ihre Fracht per Post. „Durch Corona haben wir in diesem Jahr überhaupt keinen Abfall gespürt“, sagt Evelin Lötsch. In den vergangenen Tagen und Wochen stieg das Aufkommen der Sendungen noch einmal.

Zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz

Im Weihnachtshochbetrieb werden im Bereich Birkenwerder/ Hohen Neuendorf von den Zustellern wöchentlich mit rund 4200 Paketen etwa 1000 Pakete mehr ausgeliefert als im Jahresdurchschnitt. Die Belieferung des Zustellstützpunktes vom Briefzentrum Hennigsdorf und Paketzentrum Börnicke erfolgt in den frühen Morgenstunden. „Mein Dienst beginnt um 7.05 Uhr“, sagt Evelin Lötsch. Bevor es richtig losgeht, klärt sie mit den Kollegen organisatorische Dinge, sofern nötig. Bei der Größe des Teams gibt es fast immer etwas zu besprechen. Im Normalbetrieb sind rund 28 Postzusteller beschäftigt, die Region mit Briefen und Paketen (in der so genannten „Verbundzustellung“) zu beliefern. Zur Bewältigung der deutlich höheren Sendungsmengen sind im Zustellstützpunkt Birkenwerder im diesjährigen Weihnachtsverkehr drei zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, um die Stammkräfte in der Zustellung zu unterstützen. Für „Santas Helfer“ – so steht es auf der Arbeitsbekleidung – hat Evelin Lötsch den Hut auf. Eine halbe Stunde täglich bleiben ihr für ihre Aufgaben als Teamleiterin. Danach schlüpft sie sofort in die Rolle als Zustellerin. Dann werden – wie von allen anderen auch – Briefe und Pakete entsprechend der Zustelltour und der Beladung der Zustellfahrzeuge verteilt. Nachdem alle Sendungen verstaut sind, starten die Postzusteller ihre Touren. Feierabend ist um 15.30 Uhr. In der Vorweihnachtszeit kommt es immer wieder vor, dass wegen des hohen Aufkommens eine Stunde drangehängt wird. „Das ist dann eben so“, so Evelin Lötsch.

Seit 29 Jahren bei der Post

Die letzte Zustellmöglichkeit vor dem Fest ist der heutige Heiligabend. Evelin Lötsch kommt diesmal um den Dienst herum; es sei denn, auf dem letzten Pfiff ändert sich wieder einmal etwas. Das wäre nicht untypisch. Evelin Lötsch weiß das, sie arbeitet mittlerweile seit 29 Jahren bei der Post. Sie legte kurz nach der Wende eine postbetriebliche Prüfung ab und blieb bei dem Unternehmen. „Damals passte bei mir alles. Ich arbeitete eine Woche und hatte eine Woche frei.“ Mit zwei Kindern war das ideal“, so die Mühlenbeckerin, die ihren Job sehr gerne macht und den ländlichen Charakter von Hohen Neuendorf und Umgebung dem Berliner Großstadt-Flair klar vorzieht. „Wir sind hier immer an der frischen Luft. Ich bin gerne bei den Kunden, halte auch mal ein Pläuschchen. Das gefällt mir.“

Sie fühlt mit den Kollegen, die am heutigen Heiligabend – ob mit Auto oder Fahrrad – ihren Dienst tun, mit. „Ich gehe mal davon aus, dass sie nach ihrem Dienst irgendwann zu Hause kaputt unter dem Baum liegen.“

Von Stefan Blumberg