Birkenwerder

Schreck für einen Fahrzeughalter am Freitagvormittag (31. Januar) in Birkenwerder. Gegen 10.55 wurde die Freiwillige Feuerwehr Birkenwerder in die Karl-Marx-Straße alarmiert. Dort hatte ein VW Caddy im Motorraum Feuer gefangen.

Dier Besitzer des Fahrzeuges brachte den Brand mittels Feuerlöscher selbst unter Kontrolle. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Geistesgegenwärtig leitete der Besitzer mittels Feuerlöscher die Brandbekämpfung ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht, so dass die Kameraden nur noch eine Nachkontrolle durchführten. Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Gegen 10.55 Uhr wurde die Feuerwehr in die Karl-Marx-Straße alarmiert. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Von MAZonline