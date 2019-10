Einmalige Erinnerungsstücke einer großen Gasthauskultur

Birkenwerder

In die Zeit, als Birkenwerder noch 33 Gaststätten hatte, entführt die Ausstellung „Vom Dorfkrug zum Restaurant“. Vera Paulick erforschte dafür mit weiteren Mitgliedern vom „ Geschichtsstübchen Birkenwerder“ die wechselvolle Gastronomiegeschichte der Stadt. Nun zeigt der Heimatverein diese in seiner Jahrespräsentation im kleinen Ratssaal vom Rathaus Birkenwerder. Die Blütezeit der Branche begann an der Wende zum 20. Jahrhundert mit der Industrialisierung Deutschlands – und dem dadurch bedingten Wachstum der nahen Stadt Berlin. „Die Familien kamen hierher, um in den Ausflugsgaststätten Kaffee zu kochen“, erinnert die Heimatforscherin an die Scharen von Naturhungrigen, die am Wochenende den grauen Mietskasernen in Richtung Birkenwerder entflohen sind. Auch die neu aufkommenden Radfahrvereine rasteten in Birkenwerder.

Säle für bis zu 3000 Gäste, Bühnen und Kegelbahnen hatten die größten Häuser. Bei diesem Bedarf wollte wohl auch Franz Weikert etwas vom Kuchen abhaben. Der ehemalige Begleiter eines Lords auf Japan-Reise brachte 1910 fernöstliches Flair an den Wensickendorfer Weg. In seinem neu errichteten „Café Japan“ bedienten Damen im Kimono und Kellner im Jimbai. Im „Gaisha-Saal“ spielte ein mechanisches Orchester zum Tanz auf. Aus dem „Gashiri-Garten“ blickten die Besucher unter Schirmtischen auf das nahe Seeschlösschen oder vergnügten sich auf pedalbetriebenen Gondeln. Zahlreiche Vereine des begüterten Villenortes trafen sich dort. Aber lange hielt sich der Exot nicht, nach mehreren Besitzerwechseln war wohl bereits 1920 Schluss.

Die Paddler Erna und Heinz Welnowski bewiesen 1937 im Gästebuch des Restaurants Alte Havel ihre künstlerische Ader. Quelle: Matthias Busse

Für die meisten Gaststätten bedeuteten aber nicht solche Moden, sondern der Zweite Weltkrieg den größten Einschnitt. Da endete die Historie zahlreicher Wirts- und Caféhäuser. So auch vom Dorfkrug – der einst ältesten Schankwirtschaft der Stadt. An der heutigen Hauptstraße 49 erinnert noch die Querstraße Alter Krugsteig an 570 Jahre Bewirtungsgeschichte seit 1375. Nachweislich rasteten Reisekutschen dort seit 1625 über Nacht. Nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg wurde das Gebäude neu errichtet, seine heutige Fassade erhielt es aber nach vielen Um- und Ausbauten erst 1926.

Die Teilnehmer vom Dauerrudern nach Oranienburg verewigten sich 1939 mit ihren Autogrammen und Vereinsfähnchen im Gästebuch des Restaurants Alte Havel. Quelle: Matthias Busse

Solche „Lebensläufe“ hat Vera Paulick akribisch zusammengetragen. Das Bundes-, Kreis- und Ortsarchiv durchstöberte sie nach Bauunterlagen, Sitzungsprotokollen und Schankkonzessionen. Heimatfreunde befragten Zeitzeugen und liehen sich Erinnerungsstücke von früheren Gastwirtsfamilien. Wahrscheinlich sind die liebevoll gestalteten Seiten der alten Gästebücher etwa vom Waldschlösschen oder der Gaststätte an der Alten Havel einmalig für kurze Zeit öffentlich zu sehen. Hinzu kommen Serviceteile mit Namen der Gasthäuser. Auch an die Produktion des Magenbitters „Kujawische Tropfen“ wird mit historischen Flaschen erinnert.

Gästebuchseite von 1935 von der Gaststätte Alte Havel Quelle: Matthias Busse

Auf einer Foto-Ehrentafel gratulieren 26 Wirte ihrem „lieben Kollegen Otto Lehmann“ aus Briese 1927 zu seinem 25. Berufsjubiläum. Diese hatten sich in einem Verein zusammengeschlossen – undenkbar heute, da derzeit die Heimatfreunde gerade einmal vier Restaurants, eine Kneipe, das Kaffeehaus und einige Imbissstuben zählen.

Geöffnet ist im Rathaus an der Hauptstraße 34 bis zum 19. Oktober: Dienstags 14-18, donnerstags 10-14 und sonnabends 11-15 Uhr. Am Sonnabend, 12. Oktober, zeigt das Restaurant Boddensee zur Ausstellung eine festlich gedeckte Tafel.

Von Matthias Busse