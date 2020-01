Birkenwerder

Beim Abbiegen von der Hauptstraße in Birkenwerder nach rechts in die Frankenstraße übersah am Donnerstag (9. Janauar) gegen 12.10 Uhr eine 79-jährige Oberhavelerin offenbar einen Radfahrer. Der 51-jährige Oberhaveler kollidierte mit dem Pkw Peugeot der Frau und verletzte sich dabei. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 100 Euro angegeben.

Von MAZonline