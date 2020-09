Radtour statt Unterricht: Siebtklässler der Regine-Hildebrandt-Schule inspizieren die Wege 

Birkenwerder

Wie sicher sind die Wege zur Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder? Dieser Frage sind Schüler der siebenten Klasse am Donnerstags nachgegangen – auf zwei Rädern. Gemeinsam mit dem ADFC, Vertretern des Forums Verkehrssicherheit des Landes Brandenburg und Stefan Golla, Klimamanager der Gemeindeverwaltung, haben sich Kinder in vier Gruppen auf den Weg gemacht. Die einzelnen Erkundungsgebiete waren Birkenwerder Ost, die über die Brieseallee führte, Birkenwerder West über die Nürnberger Straße, eine weitere Gruppe fuhr nach Borgsdorf und die vierte nach Hohen Neuendorf. „Wir haben es so gemacht, dass in jeder Gruppe Kinder mitgefahren sind, die auch tatsächlich in dem betreffenden Gebiet wohnen“, erklärt Bianca Gebel vom ADFC, der das Projekt vergangenes Jahr initiiert und nun zum zweiten Mal durchgeführt hat.

Zwischenzeitlich hielten die Schüler an gewissen Knotenpunkten, um über die Sicherheit zu beraten. Quelle: Stefan Golla

„Die Schüler haben wirklich ganz toll mitgemacht und waren sehr aufmerksam“, sagt Bianca Gebel. Dennoch konnten die Teilnehmer durch die Aktion noch stärker für Gefahren sensibilisiert werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass Autos manchmal die Kurven zu stark schneiden oder zu schnell unterwegs sind. Mögliche Konfliktpunkte wurden kenntlich, wie Engstellen, an denen entweder Auto oder Radfahrer stark abbremsen müssen. Die Kinder nannten auch Situationen, in denen sie sich generell unwohl fühlen, zum Beispiel, wenn sie auf den Gehweg ausweichen müssen und dann Grundstücksausfahrten passieren, aus denen die Anwohner rückwärts herausfahren. Auch unebener Belag, wie altes Kopfsteinpflaster, bereitet den Schülern Probleme, ebenso wie unübersichtliche Kreuzungen.

Projekt initiiert vom ADFC Birkenwerder

Ein Blick auf den Schulhof zeigt: In die Hildebrandt-Schule fahren sehr viele Kinder und Jugendliche, aber auch Lehrer mit dem Rad. Das liegt auch daran, dass noch kein Bus durch Birkenwerder fährt, was sich künftig aber ändern soll. „Viele Schüler kommen aus Hohen Neuendorf oder Borgsdorf, das sind kurze Schulwege, die gut mit dem Rad zu bewältigen sein sollten“, erklärt Bianca Gebel. Doch die Voraussetzung dafür sind sichere Wege. Der ADFC-Vorsitzende Andreas Blaschke sagt: „Die Kooperationspartner ADFC Birkenwerder e. V., die Gemeinde Birkenwerder, das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg und die Regine-Hildebrandt-Gesamtschule haben sich gemeinsam das Ziel gesetzt, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Planungsprozessen zu fördern. Deshalb werden die Ergebnisse der Erkundung nach der Auswertung in das aktuelle Verkehrskonzept der Gemeinde Birkenwerder einfließen und der Verkehrsbehörde zur Verfügung gestellt.

Durchführung im zweiten Jahr

Für Brandenburg hat das Projekt Pilotcharakter und wird deshalb vom Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg (angesiedelt beim Institut für angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung e. V. an der Universität Potsdam - IFK e.V.) wissenschaftlich begleitet und dokumentiert. Die Dokumentation soll als Basis für ein brandenburgweites Präventions- und Beteiligungsprojekt für Schüler der Altersgruppe zwischen 14 und 16 Jahre dienen und allen Interessenten kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Einfluss aufs Verkehrskonzept

Das Projekt wurde auf Initiative der erst seit 2018 bestehenden Ortsgruppe des ADFC Birkenwerder ins Leben gerufen. Die Ortsgruppe setzt sich intensiv für mehr Fahrradfreundlichkeit und sichere Wegführungen in Birkenwerder und Umgebung ein und wird durch den Klimaschutzbeauftragen Birkenwerders unterstützt. Bei den Verantwortlichen der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule, in der es schon länger eine Fahrrad-AG und eine kleine Selbsthilfewerkstatt gibt, stieß man ebenfalls auf offene Ohren, das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg unterstützt intensiv bei der Organisation und bringt Erfahrungen aus ähnlichen Projekten ein.

Von Wiebke Wollek