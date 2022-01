Raubüberfall auf Lidl-Markt in Birkenwerder: Polizei konkretisiert Zeugenaufruf

Birkenwerder

Nichts deutet am Freitag in der Lidl-Filiale an der Hauptstraße 100 in Birkenwerder darauf hin, dass es hier am Mittwochabend zu einem Raubüberfall gekommen war: Die Mitarbeitenden befüllen die Regale, die Kunden flanieren durch den Laden. Zu der Tat äußern möchte sich niemand. Auch die MAZ-Anfrage an die Konzernzentrale der Schwarz-Gruppe bleibt unbeantwortet. Bei der Polizei gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise zum möglichen Täter. „Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen“, sagt Polizeisprecherin Christin Knospe auf Nachfrage.

Drei Frauen im Alter von 34, 42 und 49 Jahren betroffen

Der Räuber war nach ihren Worten kurz vor 21 Uhr als letzter Kunde in den Markt gegangen. Von den drei noch anwesenden Mitarbeiterinnen habe er die Herausgabe von Bargeld gefordert, wobei er seinen Worten mit einer vorgehaltenen mutmaßlichen Schusswaffe Nachdruck verlieh. Der Mann habe eine vierstellige Summe an sich genommen und die Frauen im Alter von 34, 42 und 49 Jahren gefesselt – alle drei aus dem Landkreis Oberhavel stammend. Im Anschluss sei er gegen 21.20 Uhr aus dem Supermarkt geflüchtet.

Spurensicherung der Polizei kommt in Birkenwerder zum Einsatz

Nachdem sich die Mitarbeiterinnen befreien und die Polizei rufen konnten, habe die Kriminaltechnik im Markt Spuren gesichert, darunter auch DNA-Material (Hautabrieb). Außerdem sei ein Fährtenhund zum Einsatz gekommen. Die Frauen seien unverletzt geblieben, wurden jedoch aufgrund ihres Schockzustandes vor Ort medizinisch behandelt, informierte die Polizeisprecherin und konkretisierte noch einmal den Zeugenaufruf. Wer sich am 26. Januar zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr im oder am Lidl-Markt befunden hat, wird um Mithilfe gebeten. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Täter das Umfeld bereits vor der Tat ausgespäht hat“, so Christin Knospe. Wer also einen Mann beobachtet hat, der sich dort im genannten Zeitraum auffällig verhielt, oder wer ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 03301/85 10 an die Polizeiinspektion Oranienburg.

Von Helge Treichel