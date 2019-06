Birkenwerder

Fünf Kilometer durch Schlamm und Schaum robben, dazu diverse meterhohe Hindernisse überqueren. Der Muddy Angel-Schlammlauf am Wochenende auf dem Trabrennbahngelände in Berlin-Karlshorst ist nichts für schwache Gemüter und dennoch ein absoluter Anziehungsmagnet für Jung und Alt. Hunderte Teilnehmerinnen werden auch bei der 2019er-Ausgabe beim rein für Frauen veranstalteten Hindernisrennen erwartet, darunter wird auch die 36-jährige Sybille Schlösser aus Birkenwerder sein.

„Ich war im Vorjahr das erste Mal dabei und war anschließend komplett begeistert. Die Stimmung ist überragend und es macht einfach nur verdammt großen Spaß“, sprudelt es aus der 36-Jährigen heraus. Mit zwei Freundinnen wagte sich Schlösser im Vorjahr an die Her­ausforderungen heran, in diesem Jahr sind es schon derer vier. „Ziel ist es, mal mit einer großen Gruppe daran teilzunehmen. Ich hoffe, das klappt in den kommenden Jahren mal.“ Aufmerksam wurde Sybille Schlösser auf die Veranstaltung über die sozialen Netzwerke. „Ich hatte mal bei Facebook etwas darüber gelesen und war sofort interessiert. Anschließend habe ich mich genauer informiert und dann waren wir auch schon angemeldet“, erzählt die Mutter einer neunjährigen Tochter grinsend.

Sybille Schlösser hat Spaß – trotz enormer Anstrengungen. Quelle: Privat

Doch was macht den Reiz aus, sich freiwillig zu quälen? „Erst mal ist es was ganz anderes als der normale Alltag. Wann kannst du schon durch Schlamm und Schaum robben oder über Hindernisse springen? Das macht total Spaß, auch wenn es ohne Frage anstrengend ist. Aber auch das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt, gerade bei den Hindernissen braucht man Hilfe.“ Zudem gefällt Schlösser die Atmosphäre vor Ort. „Die Stimmung ist einzigartig und schlichtweg grandios. Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt, die Leute kommen teilweise sogar kostümiert und sind einfach nur gut drauf. Da wird man angesteckt und strahlt ebenfalls über das ganze Gesicht, trotz der Anstrengungen.“

Außerdem gefällt der Blondine, dass man dort keinem Wettkampfgedanken unterliegt, sondern für sich frei entscheiden kann, wie schnell man ankommen will. „Man hat keinerlei Druck, keiner treibt einen an. Wenn man eine Pause benötigt, nimmt man sich diese.“ Auch das Starterfeld macht einen Teil des Wohlfühlfaktors für Sybille Schlösser aus: „Hier spielt es keinerlei Rolle, wie man aussieht, ob man sportlich ist oder wie alt man ist. Alle haben nur das gleiche im Sinn und das ist dem alltäglichen Trott für ein paar Stunden zu entfliehen.“ Allerdings betont Schlösser auch, dass sich die Anstrengungen dennoch bemerkbar machen und einmal im Jahr für sie dann auch ausreichend sind. Die Stunden auf der Trabrennbahn sind für Schlösser inzwischen ein fester Termin in ihrem Jahreskalender geworden. „Ich versuche, mir dieses Event immer terminlich frei zu blocken. Für meine Freundinnen und mich ist der Muddy Angel-Lauf inzwischen ein absoluter Pflichttermin geworden.“

Sybille Schlösser mit Tochter Hannah Quelle: Privat

Ihre Tochter Hannah ist noch nicht dabei, was vorrangig am Alter liegt. „Ab zwölf Jahren darf man beim Muddy Angel-Schlammlauf starten und wenn sie in drei Jahren Lust darauf haben sollte, kann sie es auch mal gerne probieren“, verrät Sybille Schlösser, die seit 20 Jahren beim Birkenwerder BC Fußball spielt, dort auch Spielführerin ihrer Mannschaft ist und seit einigen Monaten auch im Vorstand tätig ist.

Von Knut Hagedorn