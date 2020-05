Sie wohnen in Birkenwerder, gehen oder gingen im Kreis Oberhavel zur Schule und spielen Rollen in Fernseh- oder Kinofilmen. Dorothea Trebs vertritt viele Nachwuchstalente in ihrer Schauspiel-Agentur Kokon. Bei 20 Bewerbungen pro Tag muss sie auch Absagen erteilen.