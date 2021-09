Schüler aus Birkenwerder schnuppern in die Kommunalpolitik hinein – sie erhalten interessante Einblicke

Birkenwerder

Schüler des Politik-Leistungskurs der Regine-Hildebrandt-Schule in Birkenwerder sind vom 20. bis 22. September zum Planspiel Kommunalpolitik ins Rathaus eingeladen. Sie können in dieser Zeit hautnah erleben und verstehen, wie politische Abläufe auf kommunaler ebene funktionieren.

Für drei Tage schlüpfen die 15 diesjährigen Planspiel-Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Rollen fiktiver Gemeindevertreter, wählen Fraktionsvorsitzende und diskutieren in den Ausschusssitzungen Beschlussvorlagen, um darüber anschließend in der Gemeindevertreterversammlung abzustimmen.

In diesem Jahr hat sich die Initiatorin des Planspiels, Sophie Friese, wieder spannende Beschlussvorlagen ausgedacht. Sie seien fiktiv, aber nicht abstrus, sagt sie. So diskutieren die Jungpolitiker beispielsweise, ob ein privater Sicherheitsdienst als Ergänzung zum Ordnungsamt in Birkenwerder agieren und ob die Gemeinde gemeinsam mit Bürgern einen Garten für alle anlegen sollte.

Kompromisse finden ist langwierig

Am 21. September finden alle Sitzungen des Planspiels statt. Sie sind öffentlich und können von Interessierten besucht werden. Bürgermeister Stephan Zimniok spielt sich in der Gemeindevertreterversammlung des Planspiels selbst. Als Abschluss des Sitzungstages besuchen die Schüler eine tatsächliche Sitzung des Ortsentwicklungsausschuss.

„Die Schüler bekommen ein Bewusstsein dafür, welcher Aufwand hinter den Entscheidungen und Umsetzungen der Kommunalpolitik steht“, erklärt Sophie Friese, Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde Birkenwerder.

Kommunalpolitik: so wichtig und gleichzeitig unterschätzt

Sophie Friese hat vor fünf Jahren das Planspiel der Gemeinde ins Leben gerufen. Seit sie selbst als junge Erwachsene an einem Bundestagsplanspiel teilgenommen hat, ist sie begeistert von dem Konzept. Sie adaptierte es dann für die Kommunalpolitik. „Wenn wir in Birkenwerder die Chance haben, Kommunalpolitik ins rechte Licht zu rücken, bin ich dabei“, erklärt sie ihre Motivation. Die Kommunalpolitik sei so wichtig, weil direkte Ergebnisse erzielt werden können, jedoch würde sie von vielen unterschätzt.

Aus Teilnehmerbefragungen der letzten Planspiele weiß Friese, dass das Interesse an und Verständnis für Kommunalpolitik durch das Planspiel deutlich wächst. So antworteten 65 Prozent der befragten Jugendlichen auf die Frage „Interessierst du dich jetzt mehr für Politik“ mit „Ja“. 95 Prozent gaben an, die Prozesse innerhalb der Gemeindevertreterversammlung jetzt besser zu verstehen. Von Lehrern der Regine-Hildebrandt-Schule habe Friese zudem erfahren, dass die ausgehändigten Urkunden für die Teilnahme am Planspiel den Schülern geholfen hätten, Studienplätze zu bekommen.

Von MAZonline