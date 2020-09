Seniorin aus Birkenwerder lässt angeblichen BKA-Mitarbeiter abblitzen

Birkenwerder

Ein angeblicher Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes kontaktierte am Montagvormittag (31. August) eine 81-jährige Seniorin aus Birkenwerder. „Er gab der Frau gegenüber an, dass sich Hinweise auf eine fünfstellige Summe Bargeld im Haus der Frau ergeben hätten“, beschrieb Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Seniorin durchschaut die Masche

In der Folge versuchte er, an Informationen über das Vermögen der Birkenwerderanerin zu kommen. „Diese durchschaute allerdings die Masche des Anrufers und beendete das Gespräch, ohne weiter Informationen preiszugeben“, so die Pressesprecherin weiter. Anschließend informierte die 81-Jährige die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der Amtsanmaßung.

Von MAZonline