Birkenwerder

Birkenwerder ist seit dem Sonntagabend bundesweit ein Stück bekannter geworden, außerdem die Oberhavel Verkehrsgesellschaft OVG: Philipp Steffen aus Birkenwerder hatte seinen großen Fernsehauftritt bei einer Blind Audition der aktuellen elften Staffel von The Voice of Germany auf Sat.1. Der 39-jährige Busfahrer sang dort den 1987 veröffentlichten Folk-Rock-Song „Luka“ der US-amerikanischen Sängerin Suzanne Vega. Dafür bekam er jede Menge Applaus. Jedoch gebuzzert hat keiner der vier Juroren (Sarah Connor, Mark Forster, Nico Santos, Johannes Oerding), sodass es keine nächste Station für den Mann aus Birkenwerder bei „The Voice“ gibt.

Philipp Steffen bei seiner Interpretation des Titels „Luka“ von Suzanne Vega. Quelle: ProSiebenSAT.1/Christoph Assmann

Er habe eine sehr schöne und klare Stimme, lobte Johannes Oerding . „Aber sie ist auch auf der anderen Seite sehr harmlos“, so die Bewertung. „Zu wenig Ausdruck und auch zu wenig interpretiert“, legte Sarah Connor nach. Als einziges Talent dieses Abends kommt Philipp Steffen nicht weiter.

Viele Menschen hatten dem Sänger die Daumen gedrückt, nachdem er am 9. Oktober via Facebook (indirekt) auf seinen Auftritt hingewiesen hatte. „Wusste gar nichts von deinem Talent“, kommentierte Nico Raschig. „Das war ja schon längst überfällig“, schieb Heidi Sturzebecher. Nach dem Auftritt gestand Caroline Palowski, dass sie den roten Knopf für ihn gedrückt hätte: „Du warst super!“ Und es gab weitere Komplemente von verschiedener Seite. Er solle auf jeden Fall nicht mit dem Singen aufhören, wurde er ermahnt. „Gratulation - war toll! Mach auf jeden Fall weiter!“, schrieb Thomas Zimmermann.

Philipp Steffen bedankt sich für das Feedback seitens der Jury und erzählt aus seinem Leben. Quelle: ProSiebenSAT.1

Für das positive Feedback bedankte sich der Sänger. „Es war ein unvergessliches Erlebnis, hat superviel Spaß gemacht und mit euch als Unterstützung an meiner Seite, ist das Ergebnis letztlich auch durchaus zu verkraften“, schreibt er. Von den zahlreichen Nachrichten zeigt er sich überrascht: „Ihr seid echt die Besten!“

Mit den ganz großen Bussen unterwegs

Philipp Steffen hat seinen Kindheitstraum wahr gemacht: Seit gut fünf Jahren ist er Busfahrer bei der OVG und fährt 17-Meter-Schwenkbusse durch das Berliner Umland und zum Teil auch durch die Hauptstadt selbst. Zuvor war er zwei Jahre Berufskraftfahrer bei Erftmann Reisen. Bei der Bus-Fahrprüfung habe er seinerzeit versehentlich zwei verschiedene Schuhe angehabt. Weil ihm das Glück brachte, sei er bei diesem ungleichen Paar geblieben, erzählte er auf der großen Fernsehbühne, nachdem sich Mark Forster nach dem Grund erkundigt und hinsichtlich des Beins zum Bremsen rechts und links verwechselt hatte.

Früher Brieftauben trainiert

In seiner Freizeit geht der 39-jährige Birkenwerderaner einem ungewöhnlichen Hobby nach. Er hält 25 Brieftauben. Diese hatte er früher bis zu zwei Stunden am Tag trainiert. Mittlerweile befinden sich die Tiere im Tauben-Ruhestand.

The Voice of Germany Die inzwischen elfte Staffel der Musikshow startete am 7. Oktober mit der ersten Blind Audition auf Pro Sieben, die zweite Ausgabe folgte am 10. Oktober auf Sat.1. Hierbei lauschen die vier Coaches Sarah Connor, Mark Forster, Nico Santos und Johannes Oerding den Talenten, ohne diese sehen zu können. Erst nach dem Buzzern dreht sich ihr Sessel zur Bühne um. Die Gesangstalente haben dann ihrerseits die Möglichkeit, einen Coach zu wählen – aber nur aus dem Kreis derjenigen, die zuvor gebuzzert hatten. Alle Folgen sind auch im Livestream oder nachträglich auf Joyn zu sehen – oder online auf TheVoice.de.

„Das Singen hat Philipp von seinem verstorbenen Vater“, heißt es in dem Kurzporträt auf der Homepage der TV-Sendergruppe. Bereits mit vier Jahren habe er im Chor gesungen. Mit sechs Jahren sei er den Schöneberger Sängerknaben beigetreten und habe mit ihnen die Welt bereist.

Künftig unplugged im Bus?

Ein Auftritt nach dem Vorbild der „OVG Unplugged Buskonzerte“, die im Jahr 2018 ihre Premiere hatten, wurde von einem Fan ebenfalls bereits angefragt. „Oh naja ... mal schauen“, antwortete Philipp Steffen eher zurückhaltend.

Seinen Schulabschluss hat der 39-Jährige 2006 in Birkenwerder gemacht, nachdem er 1988 in Berlin Frohnau eingeschult worden war und danach bis 2001 an der Georg-Herwegh-Oberschule in Hermsdorf die Schulbank drückte.

Von Helge Treichel