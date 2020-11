Sparkasse in Birkenwerder für zwei Tage geschlossen

Birkenwerder

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) muss wegen Instandsetzung der elektrischen Anlage ihre Geschäftsstelle in Birkenwerder, Clara-Zetkin-Straße 1a, 16547 Birkenwerder, am Donnerstag, 12. November 2020 und am Freitag, 13. November 2020, ganztägig schließen. Die SB-Geräte sind an diesen Tagen ebenfalls nicht nutzbar. Am darauffolgenden Montag, 16. November 2020, öffnet die Geschäftsstelle wieder regulär um 9 Uhr.

Die MBS bittet ihre Kunden für die kurzzeitige Schließung um Verständnis. „Während dieser Zeit stehen unseren Kundinnen und Kunden als Ausweichmöglichkeiten die Geschäftsstellen der MBS in Hohen Neuendorf, Schönfließer Straße 66, sowie in Borgsdorf, Berliner Straße/Ecke Sperberstraße zur Verfügung“, sagt Olaf Neupert, MBS-Marktdirektor in Oberhavel.

Von MAZonline