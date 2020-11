Birkenwerder

Die Mittelbrandenburgische Sparkasse ( MBS) muss wegen Instandsetzung der elektrischen Anlage ihre Geschäftsstelle in Birkenwerder, Clara-Zetkin-Straße 1a, am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. November, ganztägig schließen. Die Automaten seien an diesen Tagen ebenfalls nicht nutzbar. Am darauffolgenden Montag, 16. November 2020, öffnet die Geschäftsstelle wieder regulär um 9 Uhr. Das wird aus der MBS-Pressestelle mitgeteilt. Während der Schließzeit stünden die Geschäftsstellen in Hohen Neuendorf, Schönfließer Straße 66, sowie in Borgsdorf, Berliner Straße/Ecke Sperberstraße, zur Verfügung“, sagt Olaf Neupert, MBS-Marktdirektor in Oberhavel. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse berate mit mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 700 000 Kunden an mehr als 140 Standorten sowie online und sei Partner von Privatkunden, Kommunen, Handel, Handwerk und Mittelstand in ihrer Region. Damit sei sie die siebtgrößte Sparkasse Deutschlands, die größte in Ostdeutschland. Ihr Geschäftsgebiet umfasse die Landkreise Havelland, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sowie die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und die Landeshauptstadt Potsdam.

Von MAZonline