Sie sehen aus wie ganz normale Zimmer – mit Türen, Fenstern und Deckenlampen. Auf dem Gelände des Kinder- und Jugendfreizeithauses CORN in Birkenwerder sind zwölf Container aufgestellt worden, in denen ab Mai bis zu 30 Kinder betreut werden können. Denn die Kita-Plätze in der Gemeinde werden knapp.