Oranienburg

Neun junge Sportler des SV Grün Weiß Birkenwerder haben es geschafft: Sie sind unter den Besten ihres Fachs und bekamen dafür am Donnerstag von Bürgermeister Stephan Zimniok auf dem Sportplatz der Pestalozzi Grundschule das Deutsche Sportabzeichen 2020 überreicht. Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination und Kraft: Die Disziplinen haben sie gut gemeistert und bekamen dafür nun eine Medaille in Bronze, Silber oder Gold verliehen.

Premiere für Verein

Es ist das erste Mal, dass der Verein das Abzeichen selbst abnehmen konnte, erzählt Trainer Michael Zahn. „Trotz Corona ist es uns gelungen, in den wenigen Wochen, die uns blieben, dafür zu trainieren“, sagte er bei der Urkundenübergabe. Bis zum März vergangenen Jahres konnten sie noch in die Halle, ab Mai war das Training nur noch im Freien möglich, so Zahn weiter. Er war sichtlich erleichtert, dass das bis Oktober so reibungslos funktionierte. Seitdem ruhte bis vor einigen Tagen der Trainingsbetrieb gänzlich.

Bürgermeister Stephan Zimniok überreicht Urkunden und Medaillen. Quelle: Enrico Kugler

Michael Zahn hatte vor einem Jahr die Trainerlizenz erworben. Das hat ihm ermöglicht, das Sportabzeichen abzunehmen. Unterstützt wurde er dabei von seiner Co-Trainerin Katrin Lorenz-Müller und weiteren Mitgliedern des Vereins. „Für die Kinder war das eine Herausforderung. Doch sie hatten ein Ziel vor Aufgaben“, sagt Michael Zahn. Alle hätten dadurch einen Fortschritt gezeigt und seien deutlich besser geworden. „Das wollen wir nun fortsetzen und die Abnahme soweit möglich fortführen.“

„Das ist schon eine große Leistung“

Von insgesamt 14 Kindern im vergangenen Jahr hatten neun das Deutsche Sportabzeichen geschafft – alle zehn oder elf Jahre alt. Sprint, Weitsprung, Hochsprung und Weitwurf zählten zu den Disziplinen. „Es gibt verschiedene Blöcke“, erklärt Michael Zahn das für Laien komplizierte System. Dabei müssen nicht alle, aber mindestens eine Disziplin pro Block in einer gewissen Zeit oder mit einer bestimmten Punktzahl gemeistert werden, um eine Medaille zu erhalten.

Albert Karthon und Leni Vogt zählen zu den Glücklichen. Die beiden jungen Vereinsmitglieder können sich über das Deutsche Sportabzeichen freuen. „Meine Lieblingsdisziplin ist der Weitsprung“, so Albert. Seit vier Jahren macht er schon Vereinssport, der ihn oft auch im Schulsport weiter bringt, wie er erzählt. Albert und Leni hätten beide nicht damit gerechnet, dass sie das schaffen werden. „Das ist schon eine große Leistung“, sagt Leni. Sie ist seit drei Jahren im Verein und habe damit einen guten Ausgleich gefunden. „Mit dem Sport kann ich mich gut abreagieren. Das spornt mich manchmal noch weiter an.“

Vergleichbar mit Schulsport

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich an den Grundfähigkeiten und sind mit den Bestnoten im Schulsport vergleichbar, so Björn Becke, Abteilungsleiter Leichtathletik.

Von Marcus J. Pfeiffer