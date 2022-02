Birkenwerder

In der Zeit vom 4. bis zum 7. Februar machten sich Unbekannte an einer Autobahnbaustelle nahe der Straße Hasensprung zu schaffen. Es wurden Stahlträger mit einem Gewicht von 10 bis 20 Tonnen entwendet. Durch den Diebstahl entstand der Firma ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt die Kripo.

Von MAZonline