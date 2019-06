Birkenwerder

Die aufgebaute Ampelanlage verheißt es bereits: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen kommen im Juli im Bereich der Hauptstraße (B 96) in Birkenwerder auf die Kraftfahrer zu.

Der Trinkwasserversorger Wasser Nord plant, im kommenden Monat eine Trinkwasserleitung zu erneuern. Betroffen ist der östliche Gehwegbereich zwischen der Straße Am Werder und der Briese. Darüber hinaus soll eine Trinkwasserleitung in Höhe der Straße Am Werder erneuert werden, welche die Fahrbahn unterquert.

Die Arbeiten sind vom 1. bis 30. Juli vorgesehen. In dieser Zeit ist der Geh- und Radweg gesperrt. Vorübergehend erfolgt zudem eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße. Dann regeln Ampeln den Verkehr.

Von Helge Treichel